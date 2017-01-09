TKP gücüne güç katıyor

Basın toplantısı ile varılan ortak mutabakat açıklanacak

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Basın bürosundan yapılan açıklamada TKP Kurucular Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı ile Sonay Adem, Ali Gülle ve İbrahim Korcan arasında gerçekleşen istişareler sonucunda varılan ortak mutabakatın ayrıntıların açıklanacağı bir basın toplantısı düzenleneceği bildirildi.

Basın toplantısı bugün ( 9 Ocak 2017 ) saat 12.30’da Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Genel Merkezinde yapılacak.