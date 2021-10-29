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TKP Heyeti Alsancak Belediyesini Ziyaret Etti

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TKP Heyeti Alsancak Belediyesini Ziyaret Etti
TKP Heyeti Alsancak Belediyesini Ziyaret Etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi -Yeni Güçler (TKP) Girne İlçe Örgütü, Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser'e nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarete Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, Alsancak Ocak Örgütü Başkanı Hüseyin Özdurak, Kuzey Batı Koordinatörü Salih Ataser, Yönetim Kurulu üyeleri Gonca Ç. Şar, Muhammet Gözay, Şefik Dereli ve Kültür Komitesi'nden Aydın Hoca katıldı.

     Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser ziyarette, Girne Alsancak yolu projesinin yarım kaldığını belirterek, mevcut asfaltlı kısımın tamamlanması için ayrılan kaynağın hükümetin son aylardaki durumundan dolayı aktarılamadığını söyledi. Yıllardır Alsancak bölgesinde büyük bir sorun haline gelen trafiğin rahatlaması için projenin tamamlanması gerektiğini ifade eden Ataser, geriye kalan kısım için gerekli olan kaynakla ilgili bilgiler verdi. Ataser, belediyeler ile ilgili yasanın hâlâ çıkmamasının da ayrı bir sorun olarak karşılarında durduğunu kaydederek, " Gelirler düştü, halka sunulan hizmetlerin devamı ve iyileştirilmesi için kaynağa ihtiyaç var" dedi. Nüfus sayımının gerekliliğinin de altını çizen Ataser, devlet katkısının yetersizliğinden bahsetti.

     Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip de, Alsancak Belediyesinin projelerini yakından takip ettiklerini ve olumlu gelişmeleri takdir ile karşıladiklarını söyledi. Girne Alsancak yolu projesinin yarım kalmasının bölge halkı ve yolu kullanan herkes için işkence düzeyine varan trafik problemi haline geldiğini vurgulayan Garip, hükümetin bu konuyu en erken zamanda çözmesi gerektiğini belirtti. Garip ayrıca, on yıldır nüfus sayımı yapılmamasının beraberinde pek çok sorunu getirdiğini kaydedederek , kayıt dışı nüfusun arttığı bölgede sorunların da çoğalmasının doğal olabileceğinin altını çizdi.

     TKP heyeti ziyaret sırasında, Alsancak Belediye Başkanı Ataser'e 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçık yanı sıra bir de anı plaketi takdim etti.

 

     Saygılarımızla.

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