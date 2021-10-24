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TKP heyeti Lefkoşa Açık Pazarı gezdi

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TKP heyeti Lefkoşa Açık Pazarı gezdi
TKP heyeti Lefkoşa Açık Pazarı gezdi

Çakıcı: Faiz Yasası çıkartılarak fahiş faiz uygulamasına son verilecek

       Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP olarak halkın yararına olacak hiç bir konudan kaçmadan önlemler almaya devam edeceklerini belirterek, Faiz Yasası'nın çıkartılarak fahiş faiz uygulamasına son verileceğini söyledi.

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     Lefkoşa Açık Pazarı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Çakıcı, satış yapan esnafın sorunlarını dinleyerek, çözüm önerilerini paylaştı. Genel Sekreter Mehmet Davulcu, Örgütlenmeden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ersen Sururi, Dışişleri Sekreteri Sami Dayıoğlu, Girne İlçe Başkanı Yurdaer Garip, Lefkoşa İlçe Koordinatörü Ahmet Kaplan ve çok sayıda partilide, 25 Adımda Kurtuluş Manifestosu isimli kitapçığı esnaf ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıtarak, TKP'nin yol haritası hakkında bilgiler verdi.

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     TKP Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, alışveriş yapan vatandaşların sebze ve meyve fiyatlarının yüksek oluşundan yakındığını belirterek, hükümetin bu konuda önlemler almasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. TKP'nin 2018 Seçim Manifestosu'nda yer verdiği ve pandemi döneminde insanların belini daha çok büken yüksek faizler konusunda değerlendirmelerde bulunan Çakıcı, Faiz Yasası'nın gerekliliğine işaret etti. Çakıcı, şu anda ki bankacılık sisteminin bankaları tefeci konumuna getirdiğini kaydederek, pazar yerinde satış yapan esnaf ve halkın birçoğunun ne yazık ki bu konuda ciddi mağduriyetler yaşadığını söyledi.

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     Faiz Yasası'nın yıllardır ihmal edilen bir konu olduğuna vurgu yapan Çakıcı, şöyle konuştu, " TKP olarak halkın yararına olacak hiçbir konudan kaçmadan önlemler almaya kararlıyız. Bunlardan en önde olanlardan biri de Faiz Yasası'dır. Faiz Yasası çıkarılarak birleşik faiz çıkarılacak ve fahiş faiz uygulamasına son verilecektir. Ayrıca KKTC’de toplanan mevduatların da KKTC’deki yatırımcılara, iş insanlarına, esnafa, pazarcıya daha düşük faizlerle kredi sağlanması için gerekli önlemler alınmalıdır. Toplanan mevduatlar yurt dışına hemen hemen tümü gönderiliyor. Türkiye’de olduğu gibi toplanan mevduatların %80’i KKTC’de kullanılmalıdır. Maalesef hükümetin beyin ölümü gerçekleşmiştir. Bu başıbozuklukla bir yere varamayacağız. Ayağa kalkmalı ve mücadele etmeliyiz. Yurdumuzu bu halde bırakamayız" dedi.

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