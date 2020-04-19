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TKP lideri Çakıcı: Hükümet daha radikal kararlar almalı

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkan Mehmet Çakıcı, tarihi bir dönemden geçildiğini belirterek, hükümetin radikal kararlara imza atması gerektiğini söyledi
TKP lideri Çakıcı: Hükümet daha radikal kararlar almalı

Ada  TV’de Cüneyt Oruç'un sunduğu “Gündem Özel” programında konuşan TKP-YG Genel Başkan Çakıcı, UBP-HP Hükümeti’nin hazırlayarak kamuoyuyla paylaştığı 33 maddeden oluşan Ekonomik Tedbirler Paketi’yle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ekonominin zor durumda olduğu gerçeğinin bilincinde olduğunu belirten Çakıcı, hükümetin bu dönemde yapması gerekenleri yapmadığını savundu. 29 Mart'ta parti olarak 27 maddelik Ekonomik Önlemler Paketi açıkladıklarını kaydeden Çakıcı, Bankalar Birliği’nin yapmadığı, hükümetin de bu cesareti gösteremediği sadece maliyet hesabının yapılarak faizlerin yeniden düzenlenip kriz döneminde kar edilmemesinin sağlanması gerektiğini kaydetti. Çakıcı şöyle devam etti: “Bankalar oturacak böylesi zor bir süreçte insanlara faiz yüklemeyeceğiz kararı almalı. Maliyetlerini hesaplayarak, maliyet oranına göre faizler belirlenmeli. Bankalar, kriz dönemi boyunca kar etmesinler. Banka sahipleri para kazanacak diye insanlar ezilmemeli.”

Başbakan Ersin Tatar'ın bankalar ile ilgili söylemine karşılık da Çakıcı, "Bu kriz döneminde ülkeyi yönetmek lazımdır, bunları yapmak suç değildir. Bankaların karının özellikle bu dönemde konuşulması gerekir. Kriz dönemi kar etme dönemi değil, birbirimizi destekleme, koruma dönemidir. Hükümetin bu konunun üzerine radikal bir şekilde gitmesi gerekir" dedi.

Ekonomik Önlemler Paketi’nde yer verdikleri diğer bir madde ile ilgili de Çakıcı, her casinonun bu dönem için 1 milyon dolar vermesi gerektiği, hükümetin şu anda güce ihtiyacı olduğu, bu ödeneğin gelecekte mahsuplaşmak üzere alınması gerektiği üzerinde durdu. Teşviklerin zenginlere kesilmesi gerektiğini kaydeden Çakıcı, paraların sağlığa harcanması gerektiğini söyledi. Önerileri içerisinde bulunan farklı partilerden temsilcilerin olduğu bir ekonomik ve sağlık kriz masasının gerekliliğine de vurgu yapan Çakıcı, “Böyle kriz masaları oluşturulmuş olsaydı, hükümete daha çok yön verilebilirdi. Kararlı adımların ancak böyle atılabileceğine inanıyorum" dedi. 

Mehmet Çakıcı,  tarihi bir dönemden geçildiğini belirterek, halk olarak şanslı mıyız yoksa şansız mıyız bunu kararını halka bıraktığını, verilen her kararın bizler için hayati değerde olduğunu söyledi. TKP-YG olarak bu dönemde hükümeti eleştirecek çok konu olmasına rağmen, çok radikal konularda konuştuğunu belirten Çakıcı, seçim dönemlerinde bunların değerlendirilmesinin daha doğru olacağını söyledi. Hükümetlerde Sağlık Bakanlığı'nın istenen en son bakanlık olduğunu ifade eden Çakıcı, seçim dönemlerinde biz sağlığın ilk sırada olduğunu hep dile getirdik diyerek, şöyle devam etti:

"Önce hayatta kalacağız, sonra eğitileceğiz, sonra tarım, eğitim ve turizmi gerçekleştireceğiz. Bu dönemde hiç bir şeyin önemi kalmadı, tüm dünya hayatta kalma mücadelesi veriyor."

Kriz yönetiminin daha etkin ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Çakıcı, “Kriz yönetimi üniversitelerde ders olarak anlatılır, herkesin bildiği bir konu değildir. Uzman görüşleri dikkate alınarak, insanların lehine olan tüm kararların alınması gerekiyor. Liderlik ederek kararlar almak ve bundan da korkmamak lazımdır. Siyasi bedel ödemek gerekirse de ödersiniz" şeklinde konuştu.

Normal hayata geçiş dönemini yakın gelecekte görmediğini ifade eden Çakıcı, dünyada pandemi bu denli yayılmışken, aşısı ve ilacı bulunabilmiş değilken bir yıl kadar bir süreye ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

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