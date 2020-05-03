TKP lideri Çakıcı: İfade ve basın özgürlüğüne darbe vurulamaz”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, 2014 yılından itibaren yayında olan Diyalog TV’nin uydu yayınlarının, (RTÜK) Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurulu’nun kararı ile durdurulmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, “İfade ve basın özgürlüğüne darbe vurulamaz” dedi.

Çakıcı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Diyalog TV’nin yayın politikası, duruşu eleştirilebilir ancak bu kararın alınmasında bir şahsın kullandığı cümleler, kurumda çalışan tüm basın emekçilerinin ödediği bir bedel olmamalıdır. Özellikle 1 Mayıs gününde yayının durdurulması bizim kabul edebileceğimiz bir durum değildir. Kapatma kararının bedelini, çalışanların ödeyecek olması, özellikle böylesi bir dönemde bizleri derinden üzmüştür” ifadelerini kullandı.

Mehmet Çakıcı, kapatma kararını, “ifade ve basın özgürlüğüne vurulan bir darbe” olarak gördüklerini kaydederek, bir an önce düzeltilmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.