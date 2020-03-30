TKP lideri Çakıcı:“Her kumarhaneden 1 milyon dolar alınmalı”

TKP-YG Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hükümetin açıkladığı Ekonomik Tedbirler Paketi ile ilgili, "Krizin faturasının emekçi kesimlere kesilip, sermayeye kaynak aktaracak önlemler alınması kabul edilemez" değerlendirmesini yaptı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hükümetin hazırladığı Ekonomik Tedbirler Paketini değerlendirerek, krizin faturasının dar gelirli emekçi kesimlere kesilip, sermayeye daha fazla kaynak aktaracak önlemler alınmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Koronavirüs salgınının ortaya çıkışıyla ilgili bilgiler vererek, önemli saptamalarda bulundu.

Çakıcı, dünyayı saran Koronavirüs salgınının ülkemiz Kıbrıs’ı da etkisi altına aldığını, bu salgına neden olan virüsün nasıl ortaya çıktığının tartışılması gerektiğini, laboratuvarda üretildiği iddialarının görmezden gelinemeyecek gerçeklikler içerdiğini ifade etti.

Mehmet Çakıcı, Koronavirüs’ün öncüleri olan Sars, Domuz Gribi, Kuş Gribi, Ebola ve benzerlerinin de dikkate alındığında, bazı emperyalist devletlerin yeni silah olarak gördükleri virüs üreterek, biyolojik silah yapma sevdasının insanlığın başına büyük bir dert ördüğünü söyledi.

Korona virüs salgınıyla mücadelenin ne zaman ve nasıl sona ereceğinin net olarak öngörülemediğini kaydeden Çakıcı, mevsimsel olarak önüne geçilmesi mümkün görülmekle birlikte tekrarlanma riskinin varlığının da ortada durduğuna vurgu yaptı. Çakıcı, virüsün kış mevsiminde yeniden yayılma tehlikesinin yanı sıra, yine laboratuvarda üretilmiş bir başka virüsle savaşmak zorunda kalma olasılığımızın da yok sayılmaması gerektiğini kaydetti.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, şöyle devam etti: “Bu virüsün ortaya çıkışıyla yeni bir dünya düzeni olacaktır. Ancak bu virüsün varlığından yola çıkarak küçük bir azınlığın büyük çoğunluğu ezme çabasına dönüşeceğinin, fırsatçıların türeyeceğinin ve demokrasi düşmanlarının da fırsat bulacağı ortamın ortaya çıkacağının da farkında olmalıyız. Başarıya ulaşmak için neyle uğraştığımızı ve karşımızda kimlerin olduğunun tespitini doğru yapmalıyız.

Kendilerini dünyanın sahibi zanneden baronlar dünyayı kendi sapkın arzularına göre şekillendiremeyeceklerdir.

Ancak şu da anlaşılmalıdır ki, bu savaş sona erdiğinde insanlık savaştan önceki küresel kapitalist sisteme dönmeyecektir. Çünkü verilmekte olan bu savaşta saldırgan, küresel kapitalist sistemin sahipleridir” dedi.

UBP-HP hükümetinin hazırlayarak kamuoyuyla paylaştığı 33 maddeden oluşan Ekonomik Tedbirler Paketini de değerlendiren TKP-YG Genel Başkan Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, hükümetin bu paketi hangi saptamalar ve ne gibi öngörülerle hazırladığının net olarak anlaşılamadığını belirtti.

Çakıcı, hükümetin paketi, salgını 2-3 ayda atlatıp yarattığı olumsuz etkileri de yılsonuna kadar ortadan kaldırıp, Mart ayı başında terk etmek zorunda kaldığımız eski düzene dönüş yapmayı hedefleyerek hazırladığının anlaşıldığının görüldüğünü söyledi.

Önlemler paketinin içeriğine bakılması gerektiğini kaydeden Mehmet Çakıcı, UBP-HP hükümetinin siyasi duruşunun Korona virüsü ve ondan öncekileri üretip insanlığa saldıran zihniyetten pek de farklı olduğunun söylenemeyeceğini ifade etti.

Krizin faturasının dar gelirli emekçi kesimlere kesilmesi ve sermayeye daha fazla kaynak aktaracak önlemler alınmasının bunun açık göstergesi olduğunu kaydeden Çakıcı, hükümetin bu paketle fakirden alıp zengine vermeyi hedeflediğini, bu yöntemin doğru olmamakla birlikte kabul edilemez olduğunu söyledi.

Çakıcı, hükümetin böyle bir kriz ortamında zenginden alınıp, fakiri destekleyecek önlemleri hayata geçirmesi gerektiğinin altını çizdi.

27 MADDELİK ÖNERİ...

TKP-YG Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, bu bağlamda parti olarak hazırladıkları 27 maddelik öneriler sundu:

1- Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için planlı bir süreç başlatılmalıdır. Sağlık ve ekonomi komitelerinin yanı sıra bir kriz komitesi kurulmalıdır. Bu komitelerde her partiden bir temsilcinin bulunduğu şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

2- Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile görüşerek sadece maliyet hesabın yapılarak faizler yeniden düzenlenmeli ve en azından kriz döneminde kar elde edilmemesi sağlanmalıdır.

3- Tüm Casino’ları kapsayacak şekilde her Casino’dan 1 milyon dolar olacak şekilde ve gelecekte mahsuplaşmak üzere ödenek alınmalıdır.

4- Bu geçiş sürecinde geliri kalmayan hane olamayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.

5- Hükümet kararıyla işyeri faaliyetten durdurulduğu için gelirsiz kalan özel sektör çalışanlarına sürecin sonuna kadar ayda 5 bin TL işsizlik ödeneği verilmeli. Bu amaçla Sosyal Sigortaları destekleyecek fon aktarmaları yapılmalı ve hazine desteği verilmelidir.

6- Hükümet kararıyla işyeri faaliyetten durdurulduğu için gelirsiz kalan küçük esnaf ve kendi nam ve hesabına çalışan zanaatkârlara da sürecin sonuna kadar ayda 5 bin TL işsizlik ödeneği verilmelidir.

7- Ayda 5 bin TL işsizlik ödeneği alan ve kirada oturanlara aynı kaynaktan bin TL de kira yardımı ödeneği verilmelidir.

8- Fiilen çalışmakta olan kamu çalışanlarının maaşlarından hiçbir kesinti yapılmamalıdır. Riskli işlerde çalışan kamu çalışanlarına fazladan ödenek verilmelidir.

9- Ciddi bir ekonomik planlama yapılarak eşit paylaşım anlayışıyla maaşlar kamuda yeniden düzenlenmelidir.

10- Kamu giderlerinde azami tasarrufa gidilmeli bu amaçla tüm örtülü ödenekler, siyasi parti yardımları, izaz ikram, ziyaret, gezi, seyahat, kutlama, tanıtma, pazarlama kalemleri tümüyle salgınla mücadeleye aktarılmalıdır.

11- Tarım ve hayvancılıkta işletme büyüklükleri saptanmalı, teşvikler işletmenin büyüklük ölçüsüne göre azaltılmalı, uygun büyüklüğe ulaşan işletmelere kesilmelidir.

12- Tarım ve hayvancılık dışındaki sektörlere verilen teşvikler işletmenin faaliyete geçtiği tarih esas alınarak 5 yıl ile sınırlandırılmalıdır.

13- Vergi reformu yapılarak büyük kazançlar elde eden kesimlerin gerçek anlamda vergi vermesi sağlanmalıdır.

14- Lüks tüketim vergisi, varlık vergisi, veraset vergisi getirilmelidir.

15- Bir milyon TL üzerindeki banka mevduatlarından bir defaya mahsus olmak üzere yüzde 10 oranında vergi alınmalıdır.

16- Faiz yasası çıkarılarak serbest faiz uygulamasına son verilmelidir.

17- Ülkede bulunan ve işsiz kalan çalışma izinli işçilerden dönmek isteyenlerin, kazanılmış haklarının da bir tamam ödenmiş olması denetlenerek, dönüşü için olanak sağlanmalıdır.

18- Salgın nedeniyle işyerleri kapatılan işletme sahiplerinden talep edenlere özel sektör çalışanlarına yapıldığı gibi ayda 5 bin TL işsizlik ödeneği verilmelidir.

19- Salgın nedeniyle işyerleri kapatılan işletme sahiplerinden iş yeri kira olanlardan talep edenlere bin TL kira yardımı ödeneği verilmelidir.

20- Salgın nedeniyle işyerleri kapatılan işletme sahipleri, küçük esnaf ve kendi adına iş yapan zanaatkârların kriz süreci sonunda yeniden işbaşı yapabilmek için ihtiyaç duyacakları düşük faizli ve uzun vadeli kredi oranları hazırlanmalıdır.

21- Bütün temel tüketim malları denetimli mal listesine alınarak fiyat istismarlarının önüne geçilmelidir.

22- Et, et ürünleri, süt, süt ürünleri, zeytin, zeytin ürünleri, narenciye, narenciye ürünlerinin ithali yasaklanmalıdır.

23- Ülkede yeterince üretilen veya üretilmesi için yeterli alt yapı bulunan mallar tespit edilerek muadili olan malların ithaline fon vergileri getirilmelidir.

24- İhracat teşvik edilerek ithalatçı firmalar ihracata yönlendirilmelidir.

25- Üniversitelerle de görüşülerek yabancı öğrencilerin part-time çalışma olanakları geliştirilmelidir.

26- Uzaktan eğitim (Online) programları geliştirilip uygulamaya konulmalıdır.

27- Kamuda ve özel sektörde evde çalışma olanaklarının artırılması için çaba harcanmalıdır.