TKP Lideri Çakıcı:hükümetin normalleştirme yönünde attığı adımlarda yanlışlar ve eksiklikler var

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, hükümetin normalleştirme yönünde attığı adımlarda denetim ve eğitim eksiklikleri olduğunu savunarak, bunun ikinci bir virüs dalgasının çıkması için davetiye niteliği taşıdığını ileri sürdü.

TKP-YG’den verilen bilgiye göre, bir televizyon kanalında konuşan, Mehmet Çakıcı, hükümetin normalleştirme yönünde attığı adımlarda yanlışlar ve eksiklikler gördüğünü iddia etti.

Bugün bu kadar temelsiz, hazırlıksız bir şekilde restoran, cafe, kuaför, berber ve otellerin açıldığını öne süren ve bir doktor olarak bunu anlamakta güçlük çektiğini belirten Çakıcı, şunları savundu:

"Hiç bir kriter ve ölçü yok, var olan ölçüler de ciddi ölçüler değil. İnsanlar eğitimli ve sertifika almış değiller, sertifikasyonları yapılmadı. Mesela gideceğimiz restoranın kuralları nedir? Hizmet verecek ahçı, garson, Covid 19 süreciyle ilgili eğitim almış mı? Bunlar bilinmiyor. Öncelikle kriterlerin konması gerekir. Türkiye'de tüm bunların sertifikasyonu ve eğitimi vardır. Bu sektörlerde çalışan insanlar 4-5 saatlik bir eğitim sürecinden geçirildikten sonra sertifikaları, eğitim kurumları tarafından hazırlanmakta, Sağlık Bakanlığı da gerekli denetimi yaptıktan sonra gerekli belgeleri verilmektedir. Bizde ise hiç bir şey yapılmadan açılım gerçekleştiği için durum felakettir. İşletme sahibi hangi kritere göre açtı işletmesini hiç bir kriteri bulunmamaktadır. Turizm, eğitim ve diğer bakanlıklar konunun ciddiyetinin hiç mi farkında değiller, nasıl izin verdiler? Tüm bunlara hem bir eğitimci hemde bir hekim olarak bakıyorum, durum tam bir fiyasko. Bu ikinci bir virüs dalgasının çıkması için bir davetiye niteliği taşıyor. Covid -19 tedbirleri nedeniyle artık kriterli ve denetimli bir yaşam tarzına alışmamız gerekiyor. Türkiye ve dünyada kriterli bir yaşam oluşmaya başladı bizde ise gelişigüzel ve bilimdışı kararlar alınmaya devam ediyor."

Bakanlar Kurulu'nun ne yaptığını bilmediğini iddia eden Çakıcı, sektörlerden gelen baskılar üzerine kararların alındığını öne sürdü ve açılımın disiplin içerisinde yapılması gerektiğini kaydetti.

Çakıcı, Covid 19 tehlikesinin aşısı bulunana kadar bitmediğini belirterek, kriterlerin ülkenin her bölgesi için aynı olması gerektiğini söyledi. Denetim noktasında ciddi eksiklikler bulunduğunu ifade eden Çakıcı, şöyle konuştu:

"İnsanlar nasıl davranacağını bilmiyor. Çünkü bir eğitim ve sertifikasyon işleminden geçirilmediler. Yeşilırmak'ta bulunan restoran, cafe, kuaför, berber hangi standartta ise Karpaz'da hizmet veren işletmelerin de aynı standartta olması gerekirdi. Sadece test bu işi çözemez. Yarın sabah ne olacağını hiç birimiz bilmiyoruz. Önce halkın bir disipline, kritere konulması gerekiyordu. Denetleme konusu, eğitim kurumları ile bakanlıkların içerisinde oluşturulan izin kurullarının yapması gereken işlerdir, belediyelere verilmesi doğru değildir."

Son hastanın hastaneden taburcu edilmesini garipsediğini belirten Çakıcı, bunun bir grip olduğunu, eylül ayında yeniden patlayabileceğini uzmanların dile getirdiğini söyledi.

Mehmet Çakıcı, Covid 19 sürecine hazırlıksız yakalanıldığını kaydederek, hastanede çıkan yangın, yoğun bakım ve hastane hizmetlerinin yeterli olmayışını buna örnek olarak gösterdi.

Sağlığa gereken önemin hiç bir zaman verilmediğini savunan Çakıcı, TKP-YG olarak 2018 seçim döneminde de kendilerinin sağlığın ilk sırada olduğunu hep dile getirdiklerini belirtti ve "Önce hayatta kalacağız, sonra eğitileceğiz, sonra tarım, eğitim ve turizm alanında çalışmalar yapacağız" dedi.

Bugüne kadar yaşantı ve sistemin bir düzene sokulamadığını söyleyen Çakıcı, hukuk düzenine dayalı, bilimsel ölçütlerin olduğu bir yaşam düzenine ihtiyaç olduğunu belirtti.

Çakıcı, yönlendirici olması gereken danışmanların da gelişigüzel partili olma koşuluyla belirlendiğini, tüm bunların eksikliklerinin bu süreçte daha net görüldüğünü savunarak, halkın bilinçli davranışları sayesinde şimdilik kovuşturulan pandemi sürecinde gösterilen duyarlılığın, siyaset tercihlerinde de gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.