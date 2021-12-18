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TKP Yeni Güçler Adayları da YSK’ya Başvurularını Yaptı

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TKP Yeni Güçler Adayları da YSK’ya Başvurularını Yaptı
TKP Yeni Güçler Adayları da YSK’ya Başvurularını Yaptı

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler), 23 Ocak’ta yapılacak milletvekilliği erken genel seçimi için adaylık başvurularını bugün Yüksek Seçim Kurulu’na yaptı.

Parti basın bürosunun açıklamasına göre Genel Başkan Mehmet Çakıcı başkanlığındaki heyet, müracaatları YSK yetkililerine teslim etti.

Çakıcı, daha sonra basına yaptığı açıklamada partisinin bugünkü düzeni değiştirmek için burada olduğunu belirterek, kazanmak ya da kaybetmekle ilgili bir korkuları olmadığını söyledi.

Diğer partilere benzemediklerini ifade eden Çakıcı, bunun içerisinde neden aday oldukları sorusunun cevabının da yer aldığını söyledi.

Zamlardan dolayı halkın yaşadığı zorluklara işaret eden ve hükümetlere eleştirilerde bulunan Mehmet Çakıcı, “Kıbrıs Türk halkının daha fazla ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz dedi.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, yükselen döviz kurlarının sabitlenmemesi ve hayat pahalılığını protesto etmek için 24 Aralık Cuma günü bir yürüyüş ve miting eylemi düzenleneceğini ifade ederek, zamlar altında ezilen herkesin bu yürüyüşte yer alması gerektiğini söyledi. Bunun siyasi bir eylem değil halk eylemi olduğunu kaydeden Çakıcı, bu konuda duyarlı olan tüm siyasi partileri, sendikaları ve sivil toplum örgütlerini ekmek kavgası mücadelesinde birlikte olmaya davet etti. Çakıcı, parti rozetini ve seçimi bir kenara bırakarak, birlikte mücadele çağrısı yaptı.

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