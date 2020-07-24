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TKP Yeni Güçler Başkanı Çakıcı: “Akıncı’nın yanındayız”

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, tüm devlet kurumlarını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik hakaret ve tehditler konusunda görev ve sorumluluklarının gereğini yapmaya ve her türlü önlemi almaya davet etti.
TKP Yeni Güçler Başkanı Çakıcı: “Akıncı’nın yanındayız”

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, tüm devlet kurumlarını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yönelik hakaret ve tehditler konusunda görev ve sorumluluklarının gereğini yapmaya ve her türlü önlemi almaya davet etti.

Yazılı açıklama yapan Çakıcı, “Son günlerde sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya yönelik hakaret ve tehditlerde adeta patlama yaşanmaktadır. Bunların içinde kimliği belli kişilerden yönelen ölüm içerikli tehditler de vardır. Siyasi makamlarda görev alanların eleştirilmesine karşı olan değil, tersine en kapsamlı şekilde eleştirilmesi gerektiği anlayışına sahip bir parti olarak, Cumhurbaşkanı’na yönelik yapılanları eleştirinin çok ötesinde davranışlar olarak değerlendiriyoruz.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de belli zamanlarda yaşanan tehdit olaylarının özellikle bu dönemde açık isimle yapılmasının yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik olduğu ve başka adaylara avantaj sağlama düşüncesi taşıdığı kanaatini belirten Çakıcı, şöyle devam etti:

“Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği’nin Türkiye üzerinden Cumhurbaşkanına yönelik ölüm tehditlerinden haberdar olmaması düşünülemez. Aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti makamlarının söz konusu tehditlerden haberdar olmadığı da düşünülemez. Kardeş ülkelerden birinin Cumhurbaşkanını öldürmek için tim göndermekten bahseden kişi ya da kişiler hakkında hukuki işlem başlatmaları gerektiği düşüncesindeyiz.

Meclis içindeki bazı muhalif partilerin Cumhurbaşkanının hayatına kastedilmesini içeren tehditler karşısında tepki göstermek bir yana adeta gizliden ellerini ovuştururcasına sessiz kalması da dikkatlerden kaçmamaktadır. UBP-HP Koalisyon hükümetinin aleni olarak yapılan tehditlere rağmen günlerdir sessiz kalması ise onay vermek anlamı taşımakta ve toplum açısından utanç vesilesi oluşturmaktadır.”

“Kıbrıslı Türk toplumu olarak bu türden baskı ve saldırıları yaşamışlığımızın ilk olmadığının bilincinde olmakla birlikte, son olması için direnç ortaya koyma zorunluluğunun algısına varmamız gerektiği düşüncesindeyiz” ifadelerini kullanan Çakıcı, gelinen bu aşamada tüm kesimlerin baskı ve tehditler karşısında tepki gösterip direnç ortaya koyması gerektiğini kaydetti.

Toplumun kendi liderini veya Cumhurbaşkanını yine kendi özgür iradesiyle seçme hakkına sahip olduğunu belirten Çakıcı, “Bu hakkından vaz geçmek ve uzaktan kumandayla yönetilmek gibi dayatmayı kabullenmek gibi bir niyeti hiç yoktur. Olmayacaktır.” dedi.

Çakıcı, “Bu vesileyle Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın yanında olduğumuzu, bu konudaki kararlılığımızın dünden daha yüksek olduğunu bir kez daha belirtir, tüm devlet kurumlarını görev ve sorumluluklarının gereğini yapmaya ve her türlü önlemi almaya davet ederiz.” ifadelerini kullandı.

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