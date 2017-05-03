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TKP Yeni Güçler, Dünya Basın Özgürlüğü nedeniyle mesaj yayınladı

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TKP Yeni Güçler, Dünya Basın Özgürlüğü nedeniyle mesaj yayınladı
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-Yeni Güçler) Kurucu Başkanı Mehmet Çakıcı, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

Çakıcı yayınladığı mesajda, başta Kıbrıslı Türk basın mensupları olmak üzere tüm dünya basın emekçilerinin Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı.

Bugünün dünyasında demokratik devletin 3 değil, 4 ana erkten oluştuğunu belirten Çakıcı, yasama, yürütme ve yargı yanında 4. erkin özgür basın olduğunu ifade etti.

Ülkede basın özgürlüğünün kökleştiğini söylemenin mümkün olmadığını belirten Çakıcı, basın emekçilerinin çalışma koşullarındaki yasa dışılığın basın özgürlüğünün önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu savundu.

Çakıcı mesajında şunları ifade etti:

“Basın emekçilerinin çoğunluğu sosyal güvenceye sahip değildir. Kamuya ait basın kurumları haricinde özel sektör basın kuruluşlarında çalışan basın emekçileri yine çoğunlukla iş güvencesine de sahip değildir.

Çalışma saatleri yasalarda öngörülen sürelerin çok üzerindedir. Fazla mesai ödeneği alabilen basın çalışanı neredeyse hiç yoktur. Bütün bu olumsuz koşullar dikkate alındığında basınımızın özgür olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün değildir. Bunca olumsuz koşullara karşın görevini en iyi ve doğru şekilde yapan basın mensuplarımızın varlığı toplumsal yüz akımızdır. Öte yandan, yanı başımızdaki Türkiye’de çok sayıda basın mensubunun cezaevlerinde oluşu da bizleri üzmektedir. Temennimiz ülkemiz yanı sıra başta Türkiye olmak üzere tüm dünya ülkelerinde basın emekçilerinin çalışma koşullarının iyileşmesi, editöryal bağımsızlık haklarının tanınıp hayata geçirilmesidir.”

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