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TKP Yeni Güçler Görneç örgütü kuruldu

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TKP Yeni Güçler Görneç örgütü kuruldu
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP Yeni Güçler ) Görneç örgütü kuruldu.

TKP- Yeni Güçler Görneç Örgüt Başkanlığı’na İbrahim Sönmezler getirilirken; Yönetim Kurulu; Mehmet Şah, Ersan Maraşlı, Uğur Sanverdi, Ahmet Şah, Arif İnce, Ergün Paşa, Mustafa Lord ve Ahmet Şensoy’dan oluştu.

Görneç’te düzenlenen toplantıya TKP Yeni Güçler Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı ile kurucu üyeler Mustafa Emiroğulları, Mehmet Davulcu, Memduh Çeto ve birçok partili katıldı.

Etkinlikte konuşan Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in kurulduğu ilk günden itibaren tüm bölgelerde örgütlenme çalışmalarına ağırlık verdiklerini ve yoğun bir şekilde çalışmalara başladıklarını dile getirdi.

Çakıcı,  geniş bir kitleye hitap eden ve merkezde yer alan bir parti oluşturduklarını ve hedeflerinin ilk seçimde iktidar olduğunu kaydetti.

Çakıcı, Kıbrıs Türk halkından olumlu tepkiler aldıklarını, TKP Yeni Güçler’e siyasi yelpazenin farklı kesimlerinden vatandaşın üye olduğunu söyledi.

Çakıcı, bazı siyasi partilerle güç ve iş birliği çalışmalarını başlattıklarını, bu çerçevede Sosyal Demokrat Parti (SDP) ve Birleşik Kıbrıs Partisi ( BKP) ile görüşmeler yapıldığını ve bu çalışmalarının sonunda ülke siyasetinde yeni bir soluk, yeni bir alternatif yaratacaklarını dile getirdi.

Çakıcı, "Kıbrıs Türk halkının mevcut yapılardan ve siyasi partilerden memnun olmadığını, UBP- DP azınlık hükümetinin son günlerde yaptıkları zamlarla ezilen kesimleri ve orta direği yok etmeye çalıştığını” ileri sürdü.

Çakıcı, asgari ücrete traji-komik artış yapıldığını ve halkın açlık sınırın altında yaşamaya mahkûm edildiğini savundu.

UBP-DP hükümetinin projesiz bir hükümet olduğunu, herhangi bir konuda herhangi bir adım atmadığını savunan Çakıcı, ilk seçimlerde iktidar olacaklarını ve yolsuzlukları sorgulama mekanizmasını hayata geçireceklerini belirtti.

Çakıcı, TKP Yeni Güçler’in geniş bir kitleye hitap edeceğini, memlekette ezilen tüm kesimlerin sesi ve soluğu olacağını ifade etti.

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