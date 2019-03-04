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TKP Yeni Güçler Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını eleştirdi

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın kamuda verimliliği düşüreceği iddiasında bulundu.
TKP Yeni Güçler Kamu Görevlileri Yasa Tasarısını eleştirdi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Genel Sekreteri Mehmet Davulcu, hazırlanan Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı’nın kamuda verimliliği düşüreceği iddiasında bulundu.

Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, tasarıda kamu yönetimini daha fazla politize edecek, bazı kazanılmış hakları geriletecek maddeler bulunduğunu belirtti.

“KAMU GÖREVİ İÇİN İŞÇİ İSTİHDAMININ ARAŞTIRILMASI ÇAĞRISI”

Tasarıda, kamu görevlileri tarafından ifa edilmesi gereken bazı mevkilere, 03 işçi kadrosundan alınan işçilerin yerleştirildiği iddiasında da bulunan Davulcu, son olarak Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı daire veya dairelerde görevlendirilmek üzere 03 işçi kadrosunda10 kişinin münhalsiz ve sınavsız istihdam edildiğini ve bu kişilere kamu görevlilerinin yapması gereken görevlerin verildiğini ileri sürdü.

Bu gibi durumun kamuda verimliliği düşürmesi yanında anayasal olarak da suç olduğunu belirten Davulcu, Kamu Hizmetleri Komisyonu da dahil ilgili kurumları konuyu araştırmaya çağırdı.

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