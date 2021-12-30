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TKP Yeni Güçler Lefkoşa Çarşısını Ziyaret Etti

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TKP Yeni Güçler Lefkoşa Çarşısını Ziyaret Etti
TKP Yeni Güçler Lefkoşa Çarşısını Ziyaret Etti

Toplumcu Kurtuluş Partisi - Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Lefkoşa çarşısını ziyaret ederek, esnafın sorunlarını dinledi, çözüm önerilerini paylaştı.

Çakıcı, “halkın refah düzeyini artıracak TKP-YG’nin 5 önerisinin gerçekleşmesi halinde özellikle orta ve dar gelirlilerin hayat düzeyinin içerisinde bulunduğu kaostan kurtulabileceğini” kaydetti.

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, ziyaretlerde Genel Başkan Mehmet Çakıcı’ya milletvekili adayları ile partililer eşlik etti.

Çakıcı, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, ekmekten mazota, ilaçtan tarım ürünlerine zamlar nedeniyle hayatın orta ve dar gelirliler için çekilmez hale geldiğini ifade etti, bu hayat pahalılığı ile yaşanamayacağını kaydetti.

Kıbrıs Türk halkı için mücadele etmeye devam edeceklerini ifade eden Çakıcı, sürekli yükselen döviz kurları yüzünden yok olma noktasına gelen ülke insanının evlerini, arabalarını, iş yerlerini kaybetmesine göz yummayacaklarını söyledi.

TKP-YG'nin iktidara gelmesi halinde öncelik vereceği konuların başında ekonomik sorunların geldiğini kaydeden Çakıcı, şu ifadeleri kullandı:

“Halkın hayatını değiştirecek işler yapmalıyız. Öncelikle vergi reformu yapılmalıdır. Turizm ve eğitim adı altında sonsuz vergi muafiyeti olan zengin işletmelerden vergi alınmamaktadır. Sonsuz %0 vergi muafiyeti olan casino otelleri ve üniversitelerin 5 yılı doldurması halinde diğer tüm işletmeler gibi %20 Kurum ve Gelir Vergisi alınarak devlet kaynakları artırılmalıdır. Ayrıca bir defaya mahsus olmak üzere büyük zenginleri kapsayacak şekilde servet vergisinin alınması yoluna gidilmelidir. Ekmek, süt, temel gıda maddeleri, tüp gaz, mazot, elektrik gibi özellikle dar ve orta gelirlileri etkileyen halka yönelik zamlar durdurulmalıdır. Eğer bu kez büyük zenginlerden elde edilen gelirlerle devlet kaynaklarının artırılmas halinde ekmek, süt, gıda ürünleri ve benzin gibi temel ihtiyaç ürünlerini sübvanse edilmesi ile hayat ucuzlatılabilir, asgari ücret de insanlarımız için tatmin edici olarak yükseltilebilir. Sosyal adaletin kendisi budur. Maalesef bugünkü düzen kötü bir düzendir ve bu düzeni sağlayanlar da bu ülkeyi sömüren az sayıdaki büyük sermayedar ve onların çevreleri ve kuklalarıdır. Orta ve dar gelirli halk ise yıllarca bedel ödeyen kesimler olmuştur.

TKP, Kıbrıs Türk halkının tek kurtuluşudur. Yurdumuzdan vazgeçmiyoruz. Yarınlar artık bugündür ve bugün ayağa kalkma ve mücadele zamanıdır. Bütün halkımız geliniz hep birlikte kuklaları atalım, ekmeğimizi kurtaralım.”

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