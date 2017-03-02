TKP Yeni Güçler’den kadın ve toplum konulu seminer

Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) Yeni Güçler, kadın ve toplum konulu seminer düzenliyor.

TKP Yeni Güçler Gençlik Örgütü’nün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği seminer, 4 Mart Cumartesi saat 14.00’te parti merkezinde olacak.

TKP Yeni Güçler’den verilen bilgiye göre, seminere konuşmacı olarak Uzman Psikolog Meryem Karaaziz, Araştırma Görevlisi Eda Karasaç, Psikolog Berzah Güneş, Psikolog Bade Yaya ile Gazeteci Hüseyin Yalyalı katılacak.

Katılımcıların da dahil olabileceği semineri, Gizem Yeşilyurt yönetecek. Seminer, halka açık olacak.