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TKP-YG: “3’lü ve 5’li zirveyi destekliyoruz”

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TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı yıl sonundan önce yapılması gündemde olan üçlü veya beşli zirve toplantılarını, sorunun daha fazla geciktirilmeden çözüme ulaştırılması anlamında gerekli bulduklarını ve desteklediklerini kaydetti.
TKP-YG: “3’lü ve 5’li zirveyi destekliyoruz”

TKP-YG Genel Başkanı Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, bu bağlamda  iki toplum liderine medya üzerinden konuşmak yerine samimi olarak yüz yüze konuşmalarını önerdi.

Çakıcı, Kıbrıs sorunundaki çözümsüzlük halinin 56 yıldan beridir süre gelmesinin insani ve barışçıl anlamda makul bir açıklamasını yapmanın artık mümkün olmaktan çıktığını kaydetti.

Çakıcı,  iki toplumun siyasi güç, toprak ve mülk paylaşımındaki anlaşmazlığına dayanan Kıbrıs sorununa son zamanlarda bir de hidrokarbon konusu eklendiğini  ve çözümsüzlük ortamının daha da çatışmacı hale geldiğini belirtti.

Dünya siyasal tarihinin en uzun süren sorunlarının başında gelen Kıbrıs sorununun daha da uzatılmasının  insanlık ve dünya barışı açısından tehlikeli hale geldiğini belirten Çakıcı, şöyle devam etti:
 

“Kıbrıs'ın ihtiyacı olan yeni bir savaş değil, uluslararası anlaşmalara dayalı kalıcı olacak barış ortamıdır. Bu bakımdan, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri başta olmak üzere yaptığı temas ve çalışmaları önemli ve yerinde buluyoruz.

Yıl sonundan önce yapılması gündemde olan üçlü veya beşli zirve toplantılarını, sorunun daha fazla geciktirilmeden çözüme ulaştırılması anlamında gerekli buluyor ve destekliyoruz. Bu bağlamda Kıbrıslı iki toplum liderine medya üzerinden konuşmak yerine samimi olarak yüz yüze konuşmalarını öneriyoruz.

Kıbrıs sorununun doğmasında ve bugünlere kadar çözümsüz kalmasında ana aktör olarak gördüğümüz garantör ülkelere de, gerçeği bildiğimizi bir kez daha hatırlatarak, onlarında gerçek çıkarının Kıbrıs'ta federal çözüm şekliyle oluşacak barış ortamında olduğu görüşümüzü yineleriz.”

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