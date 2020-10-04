TKP-YG: Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafsızlığını korumalı

İşte açıklama;

Anayasa Makemesi Başkanı da olan Yüksek Seçim Kurulu Başkanı anayasa değişikliği referandumunda taraf olursa, o ülkede yargı tarafsızlığından da seçim yönetimi tarafsızlığında da söz edilemez. Anayasa değişiklik paketinin yüksek yargıyla ilgili olması, bu referandumda yargı organını taraf yapmaz. Anayasa kalbura çevrilmiş durumda, maalesef.

En başında uyarmıştık. Dikkate alınmamış olması ayrıca üzüntü veren bir durum.