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TKP-YG: Asgari ücret açlık sınırının altında

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TKP-YG: Asgari ücret açlık sınırının altında
Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), 2 bin 20 liralık yeni asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu kaydetti.

 Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG), 2 bin 20 liralık yeni asgari ücretin açlık sınırının altında olduğunu kaydetti.

TKP-YG Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, brüt 2 bin 20 TL’lik yeni asgari ücretin insanca yaşamaya yetecek en az ücret değil, açlık sınırının altında yaşamı öngören bir ücret olduğunu savundu.

Bir sendika tarafından yapılan çalışmada, açlık sınırının 4 nüfuslu bir aile için 1794 TL olarak ortaya konduğuna işaret eden Davulcu, buna karşın asgari ücretin netinin 1757 TL olmasının durumun vahametini net bir şekilde ortaya koyduğunu ifade etti.

Asgari ücretin belirlenmesinde ilgili yasanın gereğinin yapılmadığını, siyasi saiklerle hareket edildiğini savunan Davulcu, bu nedenle Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun faaliyetine devam etmesinin sakıncalı olduğunu ileri sürdü. Davulcu, “Derhal dağılmalı veya dağıtılmalıdır. Bunun yerine devlet temsiliyetinin azalacağı, işçi ve işveren temsilcilerinin daha geniş temsil edilebileceği yeni bir yapı oluşturulmalıdır” dedi.

 

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