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TKP-YG: Bilişim Suçları Yasasıyla ilgili kuvvetli şüphelerimiz ve itirazımız var!

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Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bu alanda işlenen suçlara ilişkin yasal bir düzenleme yapılma ihtiyacı da ortaya çıkmıştır.
TKP-YG: Bilişim Suçları Yasasıyla ilgili kuvvetli şüphelerimiz ve itirazımız var!

İşe açıklama;

Bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte, bu alanda işlenen suçlara ilişkin yasal bir düzenleme yapılma ihtiyacı da ortaya çıkmıştır. Toplumcu Kurtuluş Partisi olarak bilişim alanında ortaya çıkan suçların ve cezaların düzenlenmesine ilişkin bir yasaya ihtiyaç olduğunu kabul etmekle birlikte, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Meclisince kabul edilip yürürlüğe giren mevcut Bilişim Suçları Yasası'ndaki bazı maddelere ilişkin kuvvetli şüphelerimiz ve itirazımız olduğunu vurgulamak isteriz.

Söz konusu yasa, temel hak ve özgürlüklere halel getirecek biçimde uygulanamayacağını öngörmesine rağmen, özellikle bilişim sistemlerinde ve yazılımlarda arama, kopyalama ve el koyma ile ilgili kurallar kısmında, Mahkeme kararı şartı olmaksızın, polise takdir yetkisi vererek, bu yetkinin keyfi biçimde kullanılmasına ve paradoksal bir biçimde temel hak ve özgürlüklerin ihlal edilmesine açık kapı bırakmaktadır. Bu konudaki yetkinin polise bırakılması ve polisin ülkemizdeki hiyerarşik bağı ve statüsünü hesaba kattığımızda, mevcut siyasal yapının, keyfi bir polis devletine dönüşebileceği konusunda kuvvetli şüphelerimiz bulunmaktadır.

Partimiz, Bilişim Suçları Yasasının, toptancı bir yaklaşımla reddedilmesini değil; fakat yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerine halel getirebilecek ilgili maddelerinin, öncelikle Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen Siyasal Partilerce yeniden değerlendirilmesini ve gerekli yasal değişikliğin hiç gecikmeksizin yapılmasını salık vermektedir. 

Bu bağlamda Anayasa Mahkemesine iptal davası da dahil olmak üzere, bu konuda yapılacak olan tüm girişimleri desteklediğimizi ve selamladığımızı duyururuz.

 

Saygılarımızla.

 

Merkez Yönetim Kurulu (a)

Mehmet Davulcu

Genel Sekretrer 

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