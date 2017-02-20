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TKP-YG Gazimağusa ilçe merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi

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TKP-YG Gazimağusa ilçe merkezi düzenlenen törenle hizmete girdi
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Gazimağusa ilçe binasını kalabalık bir sempatizan topluluğu ile hizmete soktu. Açılışa yakın zamanda CTP ‘den ayrılan Sonay Adem, Ali Gulle TDP’den ayrılan Sami Dayıoğlu Mehmet Davulcu gibi isimler de yer aldı.

TKP-Yeni Güçler Gazimağusa geçici ilçe başkanı Tamer Karakaşlı açılışa katılanlara teşekkür ettikten sonra konuşmasını yapmak üzere TKP-Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcıyı kürsüye davet etti.

Açılışda bir konuşma gerçekleştiren TKP YENİ GÜÇLER Başkanı Mehmet Çakıcı ‘’ Halkımızın siyasete güveni kalmadı. Bizler bu yola bu düzeni değiştirmeye çıktık bizler olayların üzerine gideceğiz. TKP ismini almamak için bile paravan parti kurmaya karşımıza çıkmaya çalıştılar. Bizler buradan en geniş ittifakları kuracağız. Şu anda var olan siyasi partilerde yerini bulamayan arkadaşlarımızı da TKP çatısı altında birleşmeye onlarla çucaklaşmaya çağırıyoruz ‘’ Dedi.

Ardından söz alan Sonay Adem ise ‘’ Bu memlekette çok parti var ama memlekette var olan yangına ses çıkaracak parti yoktur. Bugün emekçiler ne yazık ki yapılan zamların altında eziliyor. İthalata dayalı düzende bir tek ithalatçılar ve bankacılar para kazanmaktadır geriye kalan halk da bunların altında ezilmektedir. Şimdiki muhalefet partileri ise denizin bittiğini söylüyorlar, kardeşim denizin bittiği yerde balıklar oksijensiz kalır, eğer deniz bittiyse bugünkü emekçilere Ölümü mü Öneriyorsunuz’’ Dedi.

Daha sonra ise Gazimağusa TKP-Yeni Güçler İlçe binasının açılışı gerçekleştirildi.

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