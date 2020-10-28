TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Otokrasi/teokrasi dayatmalarını asla kabul etmeyeceğiz!

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Türk devrimlerinin en önemlisi olan Cumhuriyet rejimine geçişi, Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Atatürk’ün hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle devletin yönetim şekli Cumhuriyet olarak değiştirilmiş oldu. Bu kararla birlikte tarihi boyunca hanedanlara mensup hanlar, hakanlar, sultanlar tarafından yönetilen ve onların kulu olarak kabul edilen Türk insanı ilk kez yurttaş olma hakkını elde etmiş oldu. Hâkimiyet hanedandan halka geçti. Atatürk’ün veciz sözüyle “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” denmiş oldu. Atılan bu dev adımla halkın kendi kendini yönetme hakkı kabul edilmiş ve demokratikleşmenin yolu açılmıştır.

Çağdaşlaşma ve demokratikleşme hedefinden sapılarak otokrasi/teokrasi yönünde ilerlenmeye çalışıldığı günümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi büyüktür.Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş Kıbrıslı Türk toplumu olarak demokratik laik yaşam şeklimize yönelen tüm saldırıları bu bilinçle defetme yetisine sahibiz. Hiçbir güç Kıbrıslı Türk toplumunu ne tek adam rejimi olan otokrasiye, ne de din eksenli rejim olan teokrasiye sürükleyemeyecektir.

Atatürk ilke ve devrimlerini kavrayıp özümsemiş, bilimin ışığını takip eden, insan hak ve özgürlüklerini sonuna kadar talep eden, demokratikleşme hedefinden sapmayan tüm kitlelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, insanı çağdaş yapan değerlere ısrarla sahip çıkmaya davet ederiz.