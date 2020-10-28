  • BIST 1.127
  • Altın 502,100
  • Dolar 8,2591
  • Euro 9,6937
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 23 °C
SON DAKİKAKKTC'de bugün 6'sı yerel 10 yeni vaka!

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

» »
TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı
TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Otokrasi/teokrasi dayatmalarını asla kabul etmeyeceğiz!

Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Türk devrimlerinin en önemlisi olan Cumhuriyet rejimine geçişi, Cumhuriyet Bayramı olarak kutluyoruz.

29 Ekim 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Atatürk’ün hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle devletin yönetim şekli Cumhuriyet olarak değiştirilmiş oldu. Bu kararla birlikte tarihi boyunca hanedanlara mensup hanlar, hakanlar, sultanlar tarafından yönetilen ve onların kulu olarak kabul edilen Türk insanı ilk kez yurttaş olma hakkını elde etmiş oldu. Hâkimiyet hanedandan halka geçti. Atatürk’ün veciz sözüyle “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” denmiş oldu. Atılan bu dev adımla halkın kendi kendini yönetme hakkı kabul edilmiş ve demokratikleşmenin yolu açılmıştır.

Çağdaşlaşma ve demokratikleşme hedefinden sapılarak otokrasi/teokrasi yönünde ilerlenmeye çalışıldığı günümüzde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi büyüktür.Atatürk ilke ve devrimlerini özümsemiş Kıbrıslı Türk toplumu olarak demokratik laik yaşam şeklimize yönelen tüm saldırıları bu bilinçle defetme yetisine sahibiz. Hiçbir güç Kıbrıslı Türk toplumunu ne tek adam rejimi olan otokrasiye, ne de din eksenli rejim olan teokrasiye sürükleyemeyecektir.

Atatürk ilke ve devrimlerini kavrayıp özümsemiş, bilimin ışığını takip eden, insan hak ve özgürlüklerini sonuna kadar talep eden, demokratikleşme hedefinden sapmayan tüm kitlelerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlar, insanı çağdaş yapan değerlere ısrarla sahip çıkmaya davet ederiz.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Karadeniz Kültür Derneği'nden kandil mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:36
  • Bakan Çavuşoğlu: Gezici benden 185 bin TL talep etti28 Ekim 2020 Çarşamba 14:35
  • Zorlu Töre'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:28
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı yayınladı.28 Ekim 2020 Çarşamba 14:27
  • TMT Mücahitler Derneği’nden 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluş Yıldönümü Mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:23
  • Maraş, Konya Belediyesi ve TOKİ iş birliğinde yeniden inşa edilecek (VİDEO)28 Ekim 2020 Çarşamba 14:19
  • TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:19
  • Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı28 Ekim 2020 Çarşamba 14:17
  • Tatar ve Erdoğan’a Güney’den Büyük Tepki28 Ekim 2020 Çarşamba 14:13
  • Başçeri: Kıbrıs Türkü, Türk milletinin milli mücadelesinde yanında olmuştur28 Ekim 2020 Çarşamba 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti