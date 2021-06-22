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TKP-YG: Hükümet piyasayı ucuzlatacağı safsatasıyla zamları seriye bağladı

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“45 günde akaryakıta ikinci kez zam yapan hükümet böylelikle piyasadaki tüm mal ve hizmetlere otomatik zam yapılmasının yolunu açtı” eleştirisinde bulundu.
TKP-YG: Hükümet piyasayı ucuzlatacağı safsatasıyla zamları seriye bağladı

Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Sekreteri Mehmet Davulcu yaptığı yazılı açıklamada, mal ve hizmet fiyatlarına yapılan okkalı zamlar nedeniyle yurttaşın satın alma gücü her geçen gün biraz daha gerilerken, hükümetin Hayat Pahalılığı ödeneğini dondurma çabalarının ekonomik akılla hiç bağdaşmadığını kaydetti.

Özel sektör çalışanlarının hayat standartlarının yerlerde sürünür hale geldiğini dile getiren Davulcu, çalışma koşullarındaki yasadışılığın en üst seviyeye çıktığı bu dönemde zaten çok sınırlı olan toplu iş sözleşmesi düzenini ortadan kaldırmaya yönelik yasa değişikliklerinin kabul edilir olmadığını belirtti.

Davulcu, zaten açlık sınırının altında belirlenen Asgari Ücret’in yılbaşından bu yana geçen süre içinde iyice eridiğini kaydederek, “Yılın ikinci Asgari Ücretinin 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girecek şekilde yeniden belirlenmesine ihtiyaç var” ifadesini kullandı.

Mehmet Davulcu, “Ülkemiz üzerinden milyar dolarla ifade edilen kumar paraları kazanılıyorken, ‘kaynak sıkıntısı var’ diyerek çalışan ve emekli kesimlerin gelir seviyesini daha da aşağılara çekme gayretleri bu hükümetin ne amaçla kurdurulduğunu ortaya koymakta” şeklinde devan etti.

“Yamalı bohça görünümlü azınlık hükümetini, çalışan ve emeklilerin ekmeğinden elini çekmeye davet ederiz” diyen Davulcu, ne kadar geciktirirlerse geciktirsinler, seçimin çok yakında olduğunu kaydetti.

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