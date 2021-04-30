TKP-YG: İşçiler örgütsüz, sermaye partileri iktidarda

TKP-YG'nin açıklaması şöyle:

Koronavirüs salgınının 2. yılında kısıtlı yaşam ortamında 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutluyoruz. Dün Cenevre’de ülkemizin geleceğinin belirlenmesi için kurulan müzakere masası bilinçli olarak devrildi. Siyasi belirsizlik sıkıntısı yerini ilhak ve toplumsal yok oluş endişesine bırakmış durumda. Dünya işçi sınıfının birlik, mücadele, dayanışma günü olan 1 Mayıs İşçi. Bayramı'nı Kıbrıslı işçi sınıfı olarak kalıcı bölünme koşullarının dayatıldığı bir ortamda karşılıyoruz.

Ülkemizin güneyinde de kuzeyinde sermaye partileri iktidarda. Ne yazık ki, işçiler örgütsüz ve sınıf bilincinden yoksun şekilde geleceğini emeğini sömürenlerin ellerine teslim etmeye devam ediyor.

Özel sektör işçilerinin sendikalaşmasıyla ilgili var olan yasalar uygulayıcı hükümetler elinde kâğıt üstünde kalmaya devam ediyor. İşçi emekçi kesimler geçen yıla oranla çok ciddi oranda fakirleşmiş halde. Önemli bir işçi kitlesi de işini kaybetmiş evine ekmek götüremez durumda. Geçen yıl açlık seviyesinde setreden asgari ücret bu yıl açlık seviyesinin altına çekildi.

Bu nedenlerle 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı salgın tehdidine rağmen bu yıl alanda kutlayacağız. Partilerimizi ve sempatizanlarımız yarın (Cumartesi) saat 11.00’de Kuğulu Park’ta toplanıp Sarayönü Meydanı’na yürümeye çağıyoruz.

Bu vesileyle, başta ülkemiz olmak üzere tüm dünya emekçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramını kutluyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın dünya işçi sınıfının örgütlü mücadelesi...

Saygılarımızla.