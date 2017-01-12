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“TKP-YG olarak yolumuza devam edeceğiz”

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“TKP-YG olarak yolumuza devam edeceğiz”
TKP'nin kurucu üyelerinden Mehmet Davulcu, Yüksek İdari Mahkemesi'nin TKP ile ilgili aldığı kararı değerlendirdi:

Ceren ÖZBİL

Yüksek İdare Mahkemesi, Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin (TKP) kuruluşu ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı aldı ve Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluş bildiriminin kabul edilmemesine karar verdi.

TKP'nin kurucu üyelerinden Mehmet Davulcu ise, ilgili davanın kendilerine değil İçişleri Bakanlığı'na açılan bir dava olduğunu söyleyerek, davanın ne açılma aşamasında ne de karar aşamasında kendilerine bilgi verilmediğini anlattı.

Davulcu, haberi kendilerinin de sosyal medya üzerinden öğrendiklerini ifade ederek, sadece birileri tarafından İçişleri Bakanlığı'na dava açıldığının duyumunu aldıklarını söyledi.

"TKP-YG olarak yolumuza devam edeceğiz"

Davulcu, zaten TKP'nin CTP'den istifa eden Sonay Adem, Ali Gulle ve İbrahim Korhan'ın TKP'ye geçişlerinin basına duyurulduğu gün isimde de değişiklik yapacaklarını duyurduklarını hatırlattı.

Hedeflerinin yollarına Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler olarak devam etmek olduğunu kaydeden Davulcu, zaten bu kararı mahkeme kararından önce aldıklarını ifade etti.

Davulcu, "Biz kayıtlı bir partiyiz. Örgütlenme çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Düzenlediğimiz basın toplantısında isim değişikliğine gideceğimizi duyurmuştuk. Bu yönde de çalışmalarımız sürüyor. Bu kararımız mahkeme kararından çok önce alınmış bir karardı" şeklinde konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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