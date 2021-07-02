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TKP-YG:Acısı dinmeyen bu utanç verici zulümü lanetliyoruz

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"Ülkemiz ve dünyanın hiç bir yerinde benzer acıların yaşanmaması için başta eğitim olmak üzere gerekli her türlü önlemin alınmasını öneririz"
TKP-YG:Acısı dinmeyen bu utanç verici zulümü lanetliyoruz

Basın Açıklaması:

      2 Temmuz 1993, bir katliam tarihi olarak hafızalara kazındı. Bundan 28 yıl önce, Sivas’ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında gözü dönmüş bir güruh tarafından Madımak Oteli ateşe verilmiş, aydınlar, sanatçılar, gencecik bedenler, şiirler, semahlar ve türküler yakılmıştır.

     Yobaz zihniyetin başlattığı yangında 33’ü şenliğe katılan aydınlardan olmak üzere toplam 37 kişi hayatını kaybederken, yaşanan acı her yıl katlanarak büyümüş, yüreklerde kor halini almıştır. 28 yıldır her gün bu acıyla yüzleşen Alevi toplumu, aydın ve demokrat insanlar yaşanan katliamın hesabının sorulmasını beklemektedir. Bizler de dün akşam KKTC Alevi Kültür Merkezi'nin düzenlediği 2 Temmuz anma etkinliğine katılarak, yaşanan acıya ortak olduk. Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. İnsanlık tarihi bu acılardan dersler alarak yoluna devam etmelidir.

     TKP olarak, yıllardır acısı dinmeyen bu utanç verici zulümü lanetliyoruz. Bizler demokrasi, insan hakları, dil, din ve inanç özgürlüğüne inanan siyasi akım olarak yaşanan acıları paylaşırken, ülkemiz ve dünyanın hiç bir yerinde benzer acıların yaşanmaması için başta eğitim olmak üzere gerekli her türlü önlemin alınmasını öneririz.

 

    Saygılarımızla.

                                                                                            Mehmet Çakıcı

                                                                                             Genel Başkan

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