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TKP-YG'de istifalar başladı!

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TKP-YG'de istifalar başladı!
Kuruluş aşamasında ismi ile sorun yaşayan ve bazı tartışmalar yaşayan TKP/Yeni Güçler’den istifalar başladı. İlk istifa kurucu üye Mehmet Erkol'dan geldi.

TKP/Yeni Güçler partisinin kurucu üyesi, Girne İlçe Başkanı Mehmet Erkol istifa etti. Erkol, sosyal medya hesabından, kurucusu olduğum ve bugüne kadar büyümesi adına, her türlü katkıyı koyduğum TKP YG’den istifa ettiğimi kamuoyuna duyurur saygılarımı sunarım açıklamasında bulundu..

BAZI ARKADAŞLAR RÜTBE PEŞİNDE OLDU

Mehmet Erkol’un istifası ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, partinin kuruluş aşamasında TDP’den ayrılırken, Parti Meclisindeki 10 arkadaştan 3 kişimiz istifalarını sunmuştu. Ayrılırken, TKP’den fazla istekte de bulunmamıştık.  Geçici olarak yapılacak olan Kurultaya kadar beni Girne İlçe Başkanı seçtiler. Girne’de örgütlenme çalışmaları yaparken, bazı arkadaşların rütbe peşinde olduklarına tanık oldum. Partiyi büyütme çalışmaları esnasında bazı arkadaşların, muhalefet adı altında toplantılara katılmadığını, ne üye yazma nede diğer çalışmalar ile ilgili girişimleri olmadığını gördüm. Yapacağımız son toplantının bile yeri konusunda tartışmaya neden olarak bir konsensüs sağlamadıklarını müşahede ettim dedi.

GİRNE’DE BİNAMIZ YOK HER ZAMAN BİR YERDE TOPLANIYORUZ

Mehmet Enver Erkol açıklamasına devamla, Girne İlçe Başkanı olarak, gelin konuşalım ve seçime iki aday olarak çıkmayalım dedim. 60 civarında üyemize bunu bildirelim. Ve tek aday olarak Girne İlçe Başkanını seçelim istedim. Ancak Sayın Çakıcı buralara elini sokunca konsensüs da sağlanamadı. Buralarda çok başlılık yarattı. Ülkede bu kadar sorun varken ve sorunlar ile ilgileneceğimize bizler böylesi ayak oyunları ile mi uğraşalım? Binamız yok. Her hafta bir yerde toplanıyoruz. Bunları çözeceğimize rütbe işleri ile uğraşmak bana ters geldi ifadesinde bulundu.

PARTİNİN ÖNEMLİ İSİMLERİNDEN BİRİSİ DAHA İSTİFA ETTİ

Lefkoşa’da aman aman yaprak, kımıldamadığı kanaatindeyim. Ancak Girne’de biz örgütlenme ve üye yazma konusunda çok mesafe kat ederken, Sayın Çakıcı’nın elini sokarak sağlamaya çalıştığımız konsensüsu bozması ve adam kayırmacılığı yapması çok canımızı sıktı diyen Mehmet Erkol, benim dışımda partinin ileri gelen birisinin de istifa ettiğini öğrendim. İsmini ben açıklamayayım. Sanırım o kendisi istifasını açıklar. O arkadaşım beni arayarak istifasını partiye verdiğini bana söyledi. Bu durum böyle devam ederse sanırım benim istifa ettiğim gibi bazı arkadaşlar da istifa ederek, istifalar daha da artacak dedi.

Kaynak: Kıbrıs Sözcü

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