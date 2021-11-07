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TKP-YG’den Bir Heyet Güzelyurt Çarşısı'nı Ziyaret Etti

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TKP-YG’den Bir Heyet Güzelyurt Çarşısı'nı Ziyaret Ederek Esnaf Ve Vatandaşlarla Bir Araya Geldi
TKP-YG’den Bir Heyet Güzelyurt Çarşısı'nı Ziyaret Etti

Çakıcı: “Güzelyurt Halkı Ve Esnafı Yaşanan Ekonomik Krizi Diğer İlçelere Oranla Çok Daha Ağır Hissediyor”

Toplumcu Kurtuluş Partisi- Yeni Güçler (TKP-YG)’den bir heyet Güzelyurt Çarşısı'nı ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

TKP-YG’den yapılan yazılı açıklamaya göre ziyarette esnafın sorunları dinlenerek çözüm önerileri paylaşıldı ve “25 Adımda Kurtuluş Manifestosu” isimli kitapçık dağıtıldı.

TKP-YG  Başkanı  Mehmet Çakıcı ziyaretle ilgili açıklamasında  Güzelyurt halkı ve esnafının yaşanan ekonomik krizi diğer ilçelere oranla çok daha ağır hissettiğini kaydetti ve ülke genelinde bir ekonomik kalkınma planına ve kaynağa ihtiyaç olduğunu savundu.

Çakıcı, ekmeğe yapılan zammı da alım gücü düşmüş vatandaşa darbe” olarak değerlendirdi ve kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Esnafın kan ağladığını, siftah yapmadan kepenk kapatan insanların çok zor günler geçirdiklerini söyleyen Çakıcı, Güzelyurt esnafının müşterilerinin daha çok Güney Kıbrıs'tan gelerek alışveriş yapan insanlar ve az sayıda öğrenciden oluştuğunu, bu durumun da esnafı bitme noktasına doğru sürüklediğini kaydetti.

 İnsanların çoğunun ekonomik belirsizlikten ve ekonomik zorluklardan dolayı güçlük çektiğini ifade eden Çakıcı, “İnsanların devletten beklentileri kalmadı çünkü, devletin ortada olmadığını kendilerinin yapa yalnız kaldıklarını ve onları destekleyen bir hükümetin olmadığını düşünüyorlar. Yeni kurulan Faiz Sucuoğlu kabinesinde de bir değişiklik olmadığını herkes görmüştür.Güzelyurt bölge insanı da yeni kabineden bir şey beklemiyor” dedi.

“Seçim ve Halk Oylaması Yasası'nda değişiklik yapılarak Meclis'teki iradenin değişme zamanının geldiği” görüşünü ifade eden Çakıcı, güçlü ve cesur bir hükümete ve siyasi bir yapıya ihtiyaç olduğunu ülke kaynaklarının ancak bu güçlü yapıyla artırılabileceğini kaydetti.

Çakıcı, TKP-YG’nin Kıbrıs Türk halkının kalan son alternatifi, denenmeyen tek parti olduğunu da savundu.

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