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TKP-YG'den ortak mücadele çağrısı!

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler: Demokratik ve sol güçleri  güç ve eylem birliği içerisinde ortak mücadeleye çağırıyoruz
TKP-YG'den ortak mücadele çağrısı!

Açıklama şu şekilde:         

    Demokratik ve sol güçleri  güç ve eylem birliği içerisinde ortak mücadeleye çağırıyoruz

        Merkez Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirmesini, kamuoyuyla aşağıdaki gibi paylaşmaktadır: Geçtiğimiz Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerek kampanyanın dost/düşman ayrımı üzerinden yürütülmesinin gerekse seçim sonuçlarının adil olmaması, toplumsal irademizi gölgede bırakmıştır. Seçimlere yönelik yapılan dış müdahale, toplumsal iradeyi manipüle ederek, kamu vicdanını yaralamıştır. TKP olarak öteden beri her türlü dış müdahale ve karışmacılığa, ilkesel olarak karşı durduğumuz gibi bundan böyle de bu konudaki ilkesel duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Siyasal parti veya ideolojiden bağımsız olarak ülkemizin bütün siyasal parti ve güçlerini bu konuda ilkesel davranmaya ve her ne amaçla olursa olsun dış müdahale çağrısı yapmaktan uzak durmaya davet ediyoruz.

       Giderek ağırlaşan ve bir karabasan gibi toplumsal irademiz üzerine çöken yeni koşullarda, mücadele biçimlerimizi de çoğullaştırarak, ama birlik içerisinde yükseltmek zorundayız. Ortaya çıkan yeni konjonktürde, tüm demokratik ve sol güçleri, toplumsal muhalefeti örgütleyerek, güç ve eylem birliği içerisinde ortak mücadele vermeye çağırır ve bu konudaki kararlılığımızı tüm halkımıza duyururuz.

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