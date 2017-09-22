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TKP-YG'den ülkücü katılım töreni: Harmancı ve Çeler'den dev tepki!

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TKP-YG'den ülkücü katılım töreni: Harmancı ve Çeler'den dev tepki!
Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), dün akşam gerçekleştirdiği Mağusa’daki katılım töreninde “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı eşliğinde yeni ülkücü üyelerini örgütüne kattı.

Detay Kıbrıs

Ülkücü üyelerin  “bozkurt işaretleri” ve “Ölürüm Türkiye’m” şarkısı eşliğinde gerçekleşen TKP-YG’nin Mağusa katılım töreni, partinin sosyal medya hesaplarından canlı yayınla halka duyuruldu.

 “TKP’nin devamıyız” gibi söylemleriyle tanınan TKP-YG’nin canlı yayın üzerine “Ölürüm Türkiye'min yoluna... Mağusa'da katılım törenimiz... Ülkücü arkadaşlarımız da aramızda... “ yazısını yazıp paylaşması, görenleri hayrete düşürdü.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, Başkan Yardımcıları Tözün Tunalı ve Mustafa Emiroğluları da gece de yer aldı.

Öte yandan Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili eleştiride bulundu.

“BARİ GELENEĞİ KİRLETMEYİN…”

Çeler, “buyurun şimdi çok daha iyi anlayacaksınız neden bizimle barınamadıklarını” diyerek, “Yazıklar olsun, bari gelenekten bahsedip geleneği kirletmeyin! TKP geleneğiymiş...” açıklamasında bulundu.

Çeler, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sindim sindim galdım, birgün herkes neyin ne olduğunu çok iyi anlayacak diye.
Buyurun şimdi çok daha iyi anlayacaksınız neden bizimle barınamadıklarını!
Yazıklar olsun, bari gelenekten bahsedip GELENEĞİ kirletmeyin! TKP geleneğiymiş...

BİR TEPKİ DE HARMANCI’DAN

TKP-YG’nin Mağusa’daki katılım törenine ilişkin bir tepki de LTB Başkanı Mehmet Harmancı’dan geldi. Harmancı kişisel sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklamasında, partinin ilk olarak sosyal medya hesaplarına yüklediği, ardından sildiği ve yeniden yüklediği videoyla ilgili “bazen delete tuşu her şeyi silmeye yetmeyebilir“ diyerek “tarih sizin bu ismi kirlettiğinizi yazacak” dedi.

LTB Başkanı Harmancı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bazen "delete" tuşu her şeyi silmeye yetmeyebilir.

Belki hukuken sizin bu ismi kullanma hakkınız var ama tarih sizin bu ismi kirlettiğinizi yazacak.

Yazıklar olsun, bu partinin ismini ülkücülerle anmak onların katılımları ile övünmek, bitmek bilmeyen şer ve koltuk hırsınızla yürüdüğünüz yol size hayalini kurduğunuz cennetin kapılarını açsın...

TKP-YG'nin Mağusa katılım töreni görüntüleri şöyle; 

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