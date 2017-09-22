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TKP-YG'den ülkücü üyelerine ilişkin açıklama

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TKP-YG'den ülkücü üyelerine ilişkin açıklama
Ülkücü bir grubun partiye katılmasının söz konusu olmadığını belirten Çakıcı, Maraş bölgesindeki üyelerin yemekte bulunmasının eleştirilmesini “küçümseme” veya “ayrımcılık” yapmak olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

TKP Yeni Güçler Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, TKP Yeni Güçlerin Maraş örgütlerinin çalışma yemeğinde parti üyesi olmayan bir kişinin yemeğin sonunda davul zurna ile oynamasının “ülkücüler TKP Yeni Güçler’e katılıyorlar” şeklinde haber yapıldığını belirterek, bunu eleştirdi.

Ülkücü bir grubun partiye katılmasının söz konusu olmadığını belirten Çakıcı, Maraş bölgesindeki üyelerin yemekte bulunmasının eleştirilmesini “küçümseme” veya “ayrımcılık” yapmak olarak değerlendirdiklerini ifade etti.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, bir çalışma yemeği yapıldığı sırada davulcunun dışarıdan yemeğin yapıldığı yere bahşiş toplamak amaçlı gelmesiyle olayın başladığını kaydederek, ilgili görüntülerin TKP YG’ye ait olmayan sahte bir hesaptan yayınlandığını ve yine TKP YG’yi karalamak için bir komploya dönüştürülmeye çalışıldığını kaydetti.

TKP Yeni Güçlerin büyümesinden korkanların partiyi ve kendisini karalamaya çalışmalarını, sahtekârların ve bu ülkenin yalancılarının oyunu olarak gördüklerini ifade eden Çakıcı, Lefkoşa’da lağım kokusunun yayıldığı belediye sınırları içinde işini gücünü belediyeye harcaması gereken yetkililerin işlerini bırakıp TKP YG’yi karalamak için bir entrika içinde olduklarını ileri sürdü.

Partinin görüşleri ve 40 yıllık yolculuğunun belli olduğunu da belirten Çakıcı, operasyonun TKP YG’nin büyümesini ve BKP ile ittifakını hazmedemeyenler tarafından gerçekleştirildiğini savundu ve  “Siyasette bu sahtekârların ve entrikacıların kara propagandalarına her zaman bir yanıtımız olacaktır. Entrikacılara ve sahtekârlara pabuç bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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