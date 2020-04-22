  • BIST 98.323
  • Altın 378,496
  • Dolar 6,9649
  • Euro 7,5688
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

TKP-YG’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

» »
TKP-YG’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
TKP-YG’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin temel dayanağının egemenlik, egemenliğin başlıca güvencesinin ise üretkenlik olduğunu belirterek, üretmeyen veya üretemeyen toplumların egemenliklerini koruyamayacağını kaydetti.

Çakıcı yayımladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, toplumların yarınlarının çocuklar olduğunu ve bu bakımdan, bugünün çocuklarının yarınların teminatı olduğunu ifade etti.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan bayramının çocuklara verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirten Çakıcı, bu yılki 23 Nisan kutlamalarının koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle okullarda ve tören alanlarında değil evlerde yapılacağını hatırlattı.

Çakıcı şöyle devam etti:

“Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, bilimi esas alan, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimiz olmalıdır. Bununla birlikte, yarınlarımızı oluşturacak çocukların, nasihatten çok iyi ve doğru örneklere ihtiyaçları vardır.

Bu bağlamda, ülkemiz çocukları yanı sıra tüm dünya çocuklarının Çocuk Bayramı’nı kutlar, sağlıklı ve barış içinde bir yaşam dileriz.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sokağa Çıkma Yasağını İhlal22 Nisan 2020 Çarşamba 10:08
  • Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu22 Nisan 2020 Çarşamba 10:05
  • Thalassaemia Derneğinden Açıklama22 Nisan 2020 Çarşamba 10:02
  • İskele’nin Acı Günü22 Nisan 2020 Çarşamba 10:00
  • Haydi KKTC! Yarın akşam balkonlara çıkalım!22 Nisan 2020 Çarşamba 08:55
  • TC Dışişleri Sözcüsü:Doğu Akdeniz’de Ülkemizin Haklarını Korumaya Devam Edeceğiz22 Nisan 2020 Çarşamba 08:51
  • Polisten Sis Uyarısı22 Nisan 2020 Çarşamba 08:40
  • Taner Ulutaş'tan sahibine mesajlar22 Nisan 2020 Çarşamba 08:40
  • Bakanlar Kurulundan iki yeni karar22 Nisan 2020 Çarşamba 00:33
  • YKP: Virüsten kurtuluş var ya diğerleri?21 Nisan 2020 Salı 22:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti