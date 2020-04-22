TKP-YG’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, özgürlüğün, eşitliğin, adaletin temel dayanağının egemenlik, egemenliğin başlıca güvencesinin ise üretkenlik olduğunu belirterek, üretmeyen veya üretemeyen toplumların egemenliklerini koruyamayacağını kaydetti.

Çakıcı yayımladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, toplumların yarınlarının çocuklar olduğunu ve bu bakımdan, bugünün çocuklarının yarınların teminatı olduğunu ifade etti.

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan bayramının çocuklara verilen önemin bir göstergesi olduğunu belirten Çakıcı, bu yılki 23 Nisan kutlamalarının koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle okullarda ve tören alanlarında değil evlerde yapılacağını hatırlattı.

Çakıcı şöyle devam etti:

“Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, bilimi esas alan, araştıran ve sorgulayan bireyler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimiz olmalıdır. Bununla birlikte, yarınlarımızı oluşturacak çocukların, nasihatten çok iyi ve doğru örneklere ihtiyaçları vardır.

Bu bağlamda, ülkemiz çocukları yanı sıra tüm dünya çocuklarının Çocuk Bayramı’nı kutlar, sağlıklı ve barış içinde bir yaşam dileriz.”