TKP:Acele karar yüzünden olabilecek can kayıplarından hükümet sorumlu olacaktır!

Hükümetin bazı daireleri açma kararı korona virüs salgınına karşı verilmekte olan mücadeleyi olumsuz etkileme olasılığı vardır. Salgın ortaya çıktığı ilk günden alınması gereken önlemler hususunda geç kalınarak ve bölük pörçük de olsa halkın duyarlılığı ve sağlıkçıların olağanüstü gayretleriyle mücadele mümkün olan en az can kaybıyla bir noktaya getirilmişken, böylesi aceleci bir adım atılmasının bedeli çok ağır olabilir.

Dünya genelindeki korona virüs salgınıyla mücadelede öncelik sağlıktır ve öyle olmaya devam etmelidir. Bu mücadelenin ekonomik ve sosyal boyutlarının da olduğunun bilincindeyiz. Ancak ekonomik ve sosyal boyutlarla ilgilenmenin şartı sağlık boyutunda zafer noktasına ulaşmaktır. Hiçbir şey insan hayatından daha öncelikli olamaz, olmamalıdır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine kulak verilmelidir. Yeni vaka tespit edilmemiş olması salgın tehdidinin sona erdiği anlamına gelmemektedir. Bazı sektör temsilcilerinin etkisi veya baskısı altında aceleyle alınacak kararlarla normal hayata dönülmeye kalkılması ve salgının yeniden yayılma eğilimine girmesiyle olabilecek can kayıplarından bu kararı alan hükümet doğrudan sorumlu olacaktır.

Bu bağlamda hükümete önerilerimiz vardır.

Hükümet ve Cumhurbaşkanlığına bağlı bir ekonomi komitesi oluşturulsun. Var olan Sağlık komitelerinin önerileri dikkate alınarak eşgüdüm içinde normale dönüş planlaması yapılsın.

Anayasada yer alan sosyal devlet ilkesinin gerçek anlamda hayata geçirilmesi için planlı bir süreç başlatılmalıdır. Sağlık ve ekonomi komitelerinin yanı sıra bir kriz komitesi kurulmalıdır. Bu komitelerde her partiden bir temsilcinin bulunduğu şeffaf bir yönetim anlayışı benimsenmelidir.

Bankalar Birliği ve Merkez Bankası ile görüşerek sadece maliyet hesabın yapılarak faizler yeniden düzenlenmeli ve en azından kriz döneminde kar elde edilmemesi sağlanmalıdır

Tüm casinoları kapsayacak şekilde her casinodan 1 milyon dolar olacak şekilde ve gelecekte mahsuplaşmak üzere ödenek alınmalıdır.