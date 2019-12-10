TKP'de 92 doğumlu kadın ilçe başkanı.. Yönetim kurulunun %70'i kadın...

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler Lefkoşa İlçe Örgütü 2. Olağan Kongresi dün akşam gerçekleşti. Saat 18.00’de TKP-YG Genel Merkezi Konferans Salonunda başlayan kongrenin Divan Başkanlığını Mehmet Davulcu, Divan Kurulu üyeliklerini Dudu Karaoğulları ile Gizem Yeşilyurt Davulcu yaptı.

“Yurduna Sahip Çık. Kurtuluş TKP’de” sloganıyla yapılan Kongrede konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Kıbrıs Türk halkının ihtiyacı olan laik, demokratik, adil, bilimden, emekten, barıştan yana yönetim şeklini kurmaya iradesi olan partinin TKP-YG olduğunu söyledi.

Toplum olarak önlerinde Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğuna dikkati çeken Mehmet Çakıcı, Kıbrıs’ta federal çözüme taraf bir parti olarak bu seçimi önemsediklerini belirterek, bu kurultay sürecinde parti olarak hangi adayı destekleyeceklerine hep birlikte karar verip, o karar doğrultusunda hareket edeceklerini söyledi.

Mehmet Çakıcı konuşmasında, seçim döneminde ortaya koydukları manifestodan notlar da paylaştı. Ücretsiz üniversitenin ilk duyduklarında insanlara inanılmaz geldiğini ifade eden Çakıcı, KKTC vatandaşlarının ücretsiz okumasının kendileri için sosyal demokrat bir politika olduğunu söyledi. Mehmet Çakıcı, Sosyal Konut Projesinde 500 TL gibi bir rakamın belirlendiğini, TOKİ’ye benzer uygulama için Müteahhitler Birliği'ni ziyaret ettiklerini ve Başkan Cafer Gürcafer’den de projeyle ilgili olumlu sözler duyduklarını ifade etti. Bir başka madde olan işkenceyle mücadele konusunda parti olarak gösterdikleri çabadan söz eden Çakıcı, önerilerinin Meclis kararı haline getirildiğini söyledi.

Çakıcı şöyle devam etti: “Cezaevi’nde haksız ve adaletsiz duran Şartlı Tahliye Tüzüğü’nün değişmesi ve demokratik ve adil bir Tahliye Tüzüğü talebi sosyal demokrat bir politikaydı. Faiz Yasasının gelmesi ve geçmesi, bugüne kadar birleşik faizlerin ortadan kaldırılması ve buna bağlı faiz yasasının geçmesi Meclis’te verdiğimiz bir mücadeleydi” dedi. Seçim manifestosunda yer verdikleri Vergi ve Tarım Reformu konusunda yaptıkları çalışmaları da anlatan Çakıcı, TKP-YG’lerin yükselişe geçtiğini, son günlerde yapılan anketlerin bunu açıkça gösterdiğini sözlerine ekledi.

Kongrede konuşan Genel Sekreter Mehmet Davulcu ise, partinin kuruluşundan bu yana geçen süreyle ilgili bilgiler verdi. Davulcu, yenilenip gençleşen TKP-YG’nin halkın iradesini yüklenip iktidar yapmaya hazır olduğunu söyledi. Gençliğin dinamizmi ile tecrübeyi birleştirdiklerini ifade eden Mehmet Davulcu, yurduna sahip çıkmak isteyen yurttaşları kurtuluşun adresi olan TKP’de birleşmeye çağırdı.

Kongrede Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanlığına seçilen Ayşe Buran da yaptığı konuşmada, amaçlarının, sabit kalmayı sevmeyen, kendini geliştirmeden çevresine de yararlı olamayacağını bilen, önceliği yaşadığı toplumda herkesin adil bir yaşam sürmesini hedefleyen bir ekip kurmak olduğunu söyledi. Buran, bilimi, deneyimi ve enerjiyi de bir arada toplayarak yeni bir umut oluşturmayı amaçladıklarını kaydetti. Buran şöyle devam etti: "Bu yolda din, dil, ırk, doğum yeri ayrımı yapmadan gönlünde adalet, demokrasi ve barış duygularının olduğu herkesi kucaklamayı hedefleyen bir ekip oluşturduk. Bu yolda geleceğin gençlerle, dinamizmle birleşmiş bir gençlikle geleceğini düşünüyoruz. TKP-YG’lerde gençlerle birlikte daha iyi bir kurtuluş sağlayacağımızı düşünüyoruz" dedi.

Raporların görüşülüp aklanması sonrasında yapılan seçimlerde Lefkoşa İlçe Örgütü Başkanlığına Ayşe Buran seçilirken, İlçe Yönetim Kuruluşu isimlerden oluştu: Gizem Y. Davulcu, Fezile Özataç, Dudu Karaoğulları, Hüsniye Sezikli, Amber Çavuş, Özlem Cumhur, İlker Balkır, Ahmet Özturan, Hüseyin Basmacı, Murat Engin. Yedek üyeler ise, Volkan Çağlin ve Doğuş Kablan.

Lefkoşa İlçe Örgütü Disiplin Kurulu şu isimlerden oluştu: Fisun Dayıoğlu, Halkan Bozat, Murat Yayman. Yedek üye, Cengiz Şaner.

İlçe denetçileri ise: Tuğçe Özbahadır ve Mehmet Eş oldu.