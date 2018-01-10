TKP’de istifa depremi

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçlerde Lefkoşa Milletvekili adayı Kemal Aykutlu ve İskele Milletvekili adayı Mehmet Taş partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler’de istifa depremi devam ediyor. Partiye katılıp büyük ivme kazandıran, hızlı çıkış grafiği sergileyen Lefkoşa adayı Kemal Aykutlu ve İskele bölgesinde etkili isim olan Mehmet Taş partiden istifa ettiklerini açıkladılar.

“TKP İLE BİR BAĞIM KALMADI”

Kemal Aykutlu Ajans 392’ye yaptığı açıklamada, istifa kararını Milletvekili adayı olduğu dönemde aldığını, ancak yol arkadaşlarını yarı yolda bırakmamak için bu kararı ertelediğini dile getirdi. Partiye katıldıktan sonra fikirlerinin örtüşmediğini zamanla gördüğünü söyleyen Aykutlu, istifa kararını aldığında “Vekil olsam da olmasam da istifa edeceğimi çevremle paylaşmıştım” dedi. Emekli Asker olduğunun altını çizen Aykutlu, milliyetçi bir kişiliğe sahip olduğuna vurgu yaparak, bunun parti tarafından da bilindiğini söyledi. Bu vatan için hizmet vermeye çalışan, ülke çıkarlarını kendi çıkarlarının üzerinde tutan tüm arkadaşlarına teşekkür ederek, bundan sonraki süreçte Milli duruş sergilemeyen Partilerle aynı yolu yürümeyeceğini ifade ederek şöyle konuştu; “bizim için öncelik Vatanımızdır. Bu sınavı başarıyla geçen tüm arkadaşlarımızı kutlarım. Umarım ülkemiz için hizmet verirler, vatanımız için en iyisini düşünürler. Kamu oyu ile paylaşmak isterim ki, TKP tek başına iktidar da olsa ben partiden ayrılacaktım, bunun kararını almıştım. Bundan sonra TKP ile hiçbir bağımın kalmadığını kamuoyuna duyururum.”

“HALKIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İskele adayı Mehmet Taş da yaptığı açıklamada, ülkeye hizmet verme adına TKP ile yola çıktıklarını, gece- gündüz durmadan yılmadan çalıştıklarını ifade ederek, bundan sonraki süreçte TKP’de olmayacağını açıkladı. Taş, “biz bu vatan için hizmet verme adına yola çıktık, ailemizden, işimizden fedakarlık ettik, taş üstüne taş koymaya çalıştık, ulaşabildiğimiz kadar insana bu ülkeye ne kadar sevdalı olduğumuzu anlattık, halkımızın takdirini aldık, bunda da saygı duyuyoruz, Halkımızı da teşekkür ediyorum.” Diyerek, almış olduğu kararın partinin başarı grafiği ile bir alakasının olmadığını, sadece siyaset yapacağı yerin TKP olmadığını anladığını sözlerine ekledi. (ajans392.com)