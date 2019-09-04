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TKP'den EL-SEN'e destek

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Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, sendikamızı ziyaret ederek grev kararımıza ve sergilediğimiz duruşa destek belirtti.
TKP'den EL-SEN'e destek

El-Sen 'e yapılan ziyaretle ilgili açıklamayı El-Sen yaptı...

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler, sendikamızı ziyaret ederek grev kararımıza ve sergilediğimiz duruşa destek belirtti.

EL-SEN Başkanı Kubilay Özkıraç, “Biz kendi sorunlarımızı bir kenara bıraktık. KIB-TEK Emekçileri şu an korumasız kıyafetlerle iş yapıyor. Botlar hala alınmadı. Bunları gündem dahi yapmıyoruz. Çünkü mesele toplumsal varoluştur. İmzalanan protokol ortada, santral konusunda hükümetin duruşu ortada, AKSA’nın durumu ortada! O nedenle kimse bizimle dalga geçmesin! EL-SEN Perşembe günü sabah 08:00’da greve girecektir.

TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, “Mücadelenize dayanışma belirtiyoruz. Bizlerin düşüncesinde asla özelleştirme yoktur. Hedefimiz KIB-TEK’in devletleştirilmesidir. Bu yolda her türlü mücadeleyi vereceğiz.

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