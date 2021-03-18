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TKP'nin 45. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

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     Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)'nin 45. Kuruluş Yıldönümü kutlandı. Salgınla ilgili önlemler en üst seviyede alınarak titizlikle uyulan etkinlik Parti Genel Merkezi'nde sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.
TKP'nin 45. Kuruluş Yıldönümü kutlandı

     Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP)'nin 45. Kuruluş Yıldönümü kutlandı. Salgınla ilgili önlemler en üst seviyede alınarak titizlikle uyulan etkinlik Parti Genel Merkezi'nde sınırlı sayıda katılımla gerçekleşti.

    18 Mart 1976 tarihinde kurulan TKP’nin 45. Kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikte konuşan Genel Başkan Mehmet Çakıcı, Dr. Burhan Nalbantoğlu ve Ziya Rızkı gibi toplumsal varoluş mücadelesine önderlik etmiş efsane isimlerin partisinde siyaset yapıyor olmanın onurunu taşıdıklarını söyledi. Çakıcı, kendi yurdunda barış, eşitlik,demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları, emeğin hakkı ve özgürce yaşam için kurulan TKP’nin kuruluş ilkelerinden hiç sapmadan mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

     TKP'nin sosyal demokrasiyi toplumsal yaşam biçimi haline getirmeyi hedefleyen duruşunu her zaman sürdürdüğünü belirten Mehmet Çakıcı, temiz, dürüst insanlardan oluşan kadrosuyla Kıbrıs Türk halkının önünde önemli bir seçenek olarak durduğuna işaret etti.Son dönemde hükümet etmede denenmiş partiler gibi biat edip boyun eğmeyen, her zaman dik duran, kendi ülkesini yönetme iradesine sahip, ülke ekonomisini sürdürülebilir yapıya kavuşturmayı kendine hedef koymuş bir parti olduklarını ifade eden Çakıcı, 45 yıllık köklü bir geleneğe sahip olan TKP’nin federal çözüm hedefi yanında, kadın ve çocuk hakları, kadına yönelik şiddetin önlenmesi, LGBT+ haklarının tanınması, hayvan hakları, uyuşturucuyla mücadele gibi hedefleri olduğunun altını çizdi.

    Emeğin hakkını almasına büyük önem verdiklerini ifade eden Çakıcı,"Kimseden ne korkumuz ne de endişemiz vardır. Emekçilerin sendikalaşmasını desteklemeye devam edeceğiz. Barış, demokrasi ve hukukun üstünlüğü, insan hak ve özgürlükleri gibi değerlerimize sıkı sıkıya bağlı kalarak mücadelemizi bundan sonrada sürdüreceğiz” dedi.

    Koronavirüs salgını sürecinde ülke olarak çok zor günlerden geçilmekte olduğuna işaret eden Çakıcı, “Açlık sınırının altına doğru itilen emekçi kesimlerin, küçük esnafın ve bütün emekçi halkın partisi olarak politikalar üreterek yolumuza devam edeceğiz. Nice 45 yıllar dileğimizle partimizin yeni yaşını selamlayarak, kutluyoruz" dedi.

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