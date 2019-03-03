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TKP'nin başörtülü adayı: AKP'li kocamı komünist yaptım

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"Ne kadar çok kavga ettik anlatamam..."
TKP'nin başörtülü adayı: AKP'li kocamı komünist yaptım

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Güngören Belediye Başkan adayı tekstil işçisi Fatma Akın,başörtülü bir kadın işçi olarak nasıl komünist olduğunu söylerken eşini de aynı siyasi görüşe yaklaştırmasını “Büyük resmi görünce o da ikna oldu!” ifadesiyle anlattı.

Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuşan Akın'ın açıklamalarından bir kısım şöyle:

"Eşin AKP’liyken nasıl TKP’li oldu? Nasıl bir yol izledin?

- Ooooo çok meşakkatli bir süreçti. Ne kadar çok kavga ettik anlatamam. Ondan sonra dedim ki, 'Ya ben niye kavga ediyorum? Onu eğiteyim.' Tabii bunu ona böyle söylemedim, çaktırmadan yapmaya başladım. Cumhuriyet’ten bu yana önemli tarihi dönüm noktalarını gösteren videoları izlettim.

O videoları nereden buldun?

- YouTube’dan. Her şey var! Darbeler, katliamlar, krizler... Valla eşim hiçbirini bilmiyormuş. İnsan tarihe bakınca büyük resmi daha iyi görüyor. O da gördü, doğru yolu seçti."

Akın halktan gelen tepkileri de söyleşide şu şekilde değerlendirdi:

"Sokaklarda çalışma yaparken ne tür tepkilerle karşılaşıyorsun? 

- 'Kızım bu işleri bırak' diyen de var, 'Helal olsun!' diyen de... 'Başındakinden utan' diyen de oluyor, 'Önce başını aç' diyen de... 

Peki n’apıyorsun? Gülüp geçiyor musun? Cevap yetiştiriyor musun?

Fevri çıkışlarım olmuyor. Sadece Fatma değilim orada, bir partiyi temsil ediyorum. Hakaret eden oluyor, 'Senin için de mücadele ediyorum, sen rahat yaşa diye!' diyorum. Sakince kendimi, mücadelemizi anlatıyorum. Bazen dönüp gidiyorlar. Bazen de dinleyip hak veriyor, iyi niyetimi anlayıp özür diliyorlar."

Söyleşinin tamamına Hürriyet gazetesinden erişilebilir.

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