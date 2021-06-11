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TKPYG Başkanı Çakıcı'dan CTP Başkanı Erhürman'a "KORKAK" benzetmesi

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TKPYG Başkanı Çakıcı CTP Başkanı Erhürmanı korkmuşsun kardeşim diyerek eleştirdi.
TKPYG Başkanı Çakıcı'dan CTP Başkanı Erhürman'a "KORKAK" benzetmesi

TKPYG Başkanı Çakıcı CTP Başkanı Erhürmanı korkmuşsun kardeşim diyerek eleştirdi.

İşte açıklama;

Tufan Erhürman 2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlere yönelik müdahale olduğuna dair hazırlanan raporda kendi verdiği bilginin altına imza atmamış!!!.. raporda imzalamadığı ifade edilince de bunu kendisine ve CTP'ye yönelik bir "itibar suikastı" olduğunu söylüyor... korkmuşsun kardeşim... ama senin önüne bağımlı hastaların işkence bilgisi gelir susarsın... polisin sivile bağlanmasını geçiştirirsin... Anayasa'daki geçici 10.Maddeyi görmezden gelirsin...mimarı olduğun özel hayatın gizliliği yasası ile basın özgürlüğünü tehlikeye düşürürsün.. Cenevre'de ikidevletlilik sunulurken iftarla yetinir sarayönünde aslan kesilirsin.. bu memleket bizim biz yöneteceğiz deriz de böyle nasıl olacak güzel kardeşim

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