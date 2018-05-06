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TKPYG'de başkan yeniden Çakıcı

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TKPYG'de başkan yeniden Çakıcı
TKPYG'de başkan yeniden Çakıcı

Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) 2. Olağanüstü Kurultayı yapıldı.
TKP-YG Genel Merkezi konferans salonunda dün saat 17.00 yapılan 2. Olağanüstü Kurultay’da genel başkan seçimi yanında parti meclisi, yüksek disiplin ve yüksek denetleme kurulu seçimleri yapıldı. 
Divan Başkanlığını Memduh Çeto, sekreterliklerini İpek Özsoy, Sami Dayıoğlu ve Asra Babayiğit’in yaptığı ve tek genel başkan adayının bulunduğu kurultayda, Mehmet Çakıcı oy birliğiyle yeniden Genel Başkan seçildi. 
TKP Yeni Güçler Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Çakıcı yaptığı konuşmada, olağanüstü kurultayla parti organlarının büyük ölçüde yenilenip gençleştiğini ve daha dinamik bir örgütlenme dönemine girildiğini söyledi.
Kıbrıslı Türk toplumunun çok ciddi zorluklar içinde yaşam kavgası vermekte olduğunu kaydeden Mehmet Çakıcı, toplumun özellikle orta ve alt katmanlarında sıkıntının en üst seviyede olduğunu söyledi.
8 Ocak 2018 milletvekilliği seçimlerine en somut ve en toplumcu seçim bildirgesiyle katılan partinin TKP-YG olduğunu savunan Çakıcı, buna karşın mecliste temsil edilme olanağı elde edememiş olmalarının seçim bildirgesinde yer alan projelerinden vazgeçtikleri anlamına gelmediğini söyledi.
TKP-YG’nin sosyal demokrasiyi hedefleyen bir parti olduğuna vurgu yapan Çakıcı, seçim bildirgesiyle toplumun önüne koydukları proje ve hedefleri gerçekleştirmekte kararlı olduklarını belirterek bu amaçla çalışmaya artan bir şevk ve kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.
Son seçimlerle işbaşına gelen 4’lü koalisyon hükümetinin başarılı olmasını ve halkın beklentilerini karşılamasını TKP-YG olarak kendilerinin de istediğini belirten Çakıcı, bu nedenle birkaç yapıcı eleştiri dışında hükümeti yıpratıcı bir muhalefet yapmamaya özen gösterdiklerini, bu anlamda ilk 100 günlük süre içinde bu tutumlarını sürdüreceklerini söyledi.
Konuşmasında son zamlara da değinen Çakıcı, akaryakıta ve elektriğe yapılan zamların haksız ve insaf sınırını aştığını söyleyerek, bu zamlarla dar gelirli kesimlerin açlık sınırının altına itilmiş olduğunu kaydetti.
Özel sektör çalışanlarının sendikalaşma haklarını kullanmasının önündeki işveren baskısı engelinin kaldırılması için hükümetin somut önlemler alması gerektiğini ifade eden Çakıcı, bunun yerine ilgili bakanın “şovcuklar” yapmaya çalışmasının anlamsız olduğunu savundu.
Önümüzdeki hafta içinde toplanacak Parti Meclisi’nin Genel Sekreter ve Merkez Yürütme Kurulunu seçeceğini belirten Çakıcı, 24 Haziran Yerel Seçimleri için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını ve kısa süre içinde bu konuda kamuoyunu bilgilendireceklerini de söyledi.
Kurultayda yetkili organlar şu isimlerden oluştu.


“Parti Meclisi; 1. Deniz Ergün, 2. Zuhal Koreli,  3.Tuğçe Özbahadır, 4. Yasemin Cerit, 5. Simge D. Menket, 6. Esma Kızıl, 7. Elif G. Gümüşmaden, 8. Cennet C. Güneri, 9. Gönül Kargılı, 10. Ayça Öçelik, 11. Melek Bal, 12. Naile Acar, 13. Seda Okgül, 14. Ayhan Ç. Eş, 15. İpek Özsoy, 16. Meryem Karaaziz, 17. Yeşim Mertli, 18. Asra Babayiğit,19. Mehmet Eş, 20.  Mehmet Davulcu, 21. Sami Dayıoğlu, 22. Memduh Çeto, 23. Uğur Barani, 24. Kemal Özgencil, 25. Ersen Sururi, 26. Alper Özsakınç, 27. Hasan Özgit, 28. İlke Özgür Davulcu, 29. Korhan Şakir, 30. İrfan Aytülün, 31. Fevzi Karani, 32. Yılmaz Siham, 33. Hasan Dinçoğlu, 34.Yaşar Üncü, 35. Özer Kaan, 36.Ertuğrul  Bildağ, 37. Seral Çetindal, 38. Hüseyin Hakansoy,39. Kemal  Gözay, 40. Öner Kaan,41. Mustafa Ertanın ,42. Ali Şammali,43. Hüseyin Beyaz, 44. Niyazi Orkoz, 45. İbrahim Sönmezler, 46. Ahmet Şah, 47.Mehmetsalih Havalı, 48.Şakir Ercüment, 49.İbrahim Tabuş, 50.Yurdaer Garip 


Yüksel Disiplin Kurulu; 1. Gizem Yeşilyurt Davulcu, 2. Halil Dinç Onur, 3. Kıvanç Manyera, 4. Talat Tanca, 5. Nurten Özsoy, 6. Hilmi Ar (Yedek), 7. Osman Kızılova (Yedek), 


Yüksek Denetleme Kurulu; 1. Emine Yeşilyurt, 2. Fisun Dayıoğlu, 3. Oğuz Tansevdi, 4-Alihan Aksoy (Yedek)”

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