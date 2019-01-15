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TL değer kaybetmesine rağmen karşılıklı alışverişlerde Kıbrıslı Rumlar'a göre daha fazla para harcadık

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Rumların 2018 genelinde KKTC ve Türkiye’de kredi kartı ile yaptığı alışveriş miktarının15 milyon 37 bin 499 Euro, Türk bankalarına ait kredi kartları ile Güney’de yapılan harcamaların ise 17 milyon 649 bin 839 Euro’ya ulaştığı haber verildi.
TL değer kaybetmesine rağmen karşılıklı alışverişlerde Kıbrıslı Rumlar'a göre daha fazla para harcadık

Politis ve diğer gazetelerin JCC verilerine dayandırdığı habere göre Rumların da KKTC ve Türkiye’de yaptığı harcama 15 milyon 37 bin 499  Euro’ya  ulaştı, bir önceki yıldaki toplam kredi kartı harcamaları ise 4 milyon 305 bin 180 Euro idi.

Rumlar Aralık 2018 döneminde KKTC’de 1 milyon 947 bin 631, Türkiye’de de 349 bin 973 Euro’luk kredi kartı harcaması yaptı. Türk bankalarına ait kredi kartları ile Rum tarafında yapılan harcamalar 2018’in tamamında 17 milyon 649 bin 839, Aralık 2018’de yapılan harcamalar da 1 milyon 850 bin 433 Euro’ya ulaştı.

Aralık 2019’de Rumların KKTC’de yaptıkları harcamaların, Kıbrıslı Türklerin Güney’de yaptığı harcamaları aştığı ancak 2018 yılı geneline bakıldığında, Kıbrıslı Türklerin Güney’de yaptığı harcamaların, Rumların Kuzey’de yaptıklarından fazla olduğu belirtildi.

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