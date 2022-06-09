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TL erimeye devam ediyor... 1 STG 22 TL sınırında

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Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor, dolar 17,28 , euro 18,54 , sterlin 21,65 liradan güne başladı
TL erimeye devam ediyor... 1 STG 22 TL sınırında

Türk lirasındaki değer kaybı devam ediyor, dolar 17,28 , euro 18,54 , sterlin 21,65 liradan güne başladı

 KKTC’de serbest piyasada dolar 17,28 liradan, sterlin 21,65 liradan güne başladı.  

Türk lirasının erime eğiliminin sürdüğü serbest piyasada, saat 09.00 itibarıyla 17,15 liradan alınan dolar 17,28 liradan satılıyor. 18,37 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 18,54 lira olarak belirlendi.

Sterlin ise 21,45 liradan alınıp, 21,65 liradan satılıyor.

 

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