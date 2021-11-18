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TL eriyor; dolar, 11,30 TL'yi aştı

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Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası TL'de değer kaybı hızlandı
TL eriyor; dolar, 11,30 TL'yi aştı

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında TL'de değer kaybı hızlanırken, dolar 11,30'u aşarak, 11,31'i de aştı. Aynı dakikalarda Euro/TL de ise 12,82 seviyeleri aşıldı.

Söz konusu yükselişin ardından dolar 11,08'e, Euro ise 12,58 seviyesine çekildi.

Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e çekti. Karar öncesinde 10,54 seviyelerine kadar gerileyen dolar, kararın ardından ilk tepki olarak 10,97 seviyesini aşmıştı.

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