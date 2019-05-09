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TL eriyor: Döviz kurları son sürat yükseliyor

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Dolar - euro kaç TL? 9 Mayıs 2019 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
TL eriyor: Döviz kurları son sürat yükseliyor

Dün en yüksek 6,1987'yi gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 6,1831'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından 6,22 civarında işlem görüyor.

Euro/TL de 6,97 civarında seyrediyor.

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Küresel piyasalar ABD Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "Çin anlaşmayı bozdu" açıklaması ile negatif seyrederken, ABD ve Çinli yetkililer arasında bugün Washington'da devam edecek müzakereler yatırımcıların odağında yer alıyor.

Uzmanlar, ABD ve Çin yetkililerinden gelen sert açıklamalara ek olarak ABD ile İran arasında artan gerilimin küresel piyasalarda risk iştahını azalttığını ve buna bağlı olarak gelişmiş ülke tahvillerine talebin arttığını, gelişmekte olan ülke varlıklarının ise satış baskısı altında kaldığını söyledi. 

Yurt dışında bugün, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve dış ticaret dengesi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini aktaran uzmanlar, dolar/TL'de 6,22'nin önemli direnç, 6,1290'ın destek konumuna geldiğini kaydetti.

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