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TL neden bu hafta değer kaybetti?

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Türk Lirası (TL) Cuma günü ABD doları karşısında yüzde 1'in üzerinde değer kaybederken, Ağustos ayındaki TL krizinden bu yana ilk kez haftalık değer kaybı yüzde 3'e yaklaştı.
TL neden bu hafta değer kaybetti?

Hükümetin attığı adımlar göz önünde bulundurulduğunda lirada neden değer kaybı yaşanıyor?

Piyasanın seçim öncesi fiyatlama yapmaya başlaması, Merkez Bankası'nın gelecek haftaki toplantısında faiz indirimi yapabileceğine ilişkin beklentiler, kamu harcamalarını artıran kararlar ve petrol fiyatlarının tekrar yükselmeye başlaması uzmanlara göre TL'ye baskı oluşturuyor.

Blackfriars Varlık Yönetimi'nde portfolyo yöneticisi olan Anastasia Levashova, TL'nin bu hafta yaşadığı değer kaybının "piyasa fiyatlamasıyla" yakından ilgili olduğunu söyledi.

Levashova, Ağustos ayında 2018 başındaki değerinin yaklaşık yüzde 50 aşağısında bulunan liranın hızlı bir şekilde değer kazanmasına ilişkin "TL önce çok değerlendi. Mesela 5,20 seviyesi TL'nin olması gerekenden daha değerli olduğu bir seviyeydi" yorumunda bulundu.

Levashova, petrol fiyatlarında yukarı yönde bir ivmelenmenin, Türkiye'nin petrol ithalatı yapan bir ülke olması nedeniyle, lirada değer kaybına neden olacağını belirtti.

"Önümüzdeki dönemde lirada hafif bir yükseliş bekliyorum. Ama büyük bir şok ya da hareket beklemiyorum. 2019 yılının sonunda ABD Doları karşısında 5,75 ve 6 arasında bir yerde olması şeklinde bir beklentim var" ifadelerini kullandı.

Dolar/TLTelif hakkıEMPİCS Image captionDolar/TL'nin yıl başından bu yana seyri

Kamu maliyesinde harcamaları artıran ve gelirleri düşüren politikalara devam edilmesi de uzmanlara göre para birimini olumsuz etkiledi.

Ziraat Bankası kredi kartı borçlularına uygun koşullarda kredi sağladığı bir kampanya başlattı ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliği futbol kulüplerinin borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin bir düzenleme yapacağını açıkladı. Ekonomist ve Sparta & Co kurucu ortağı Taner Özarslan, bu kararların TL'nin değer kaybında etkili olduğunu söylüyor.

Özarslan, "Son dönemde kamu bankaları kanalıyla futbol kulüplerine, KOBİ'lere ve kredi kartı sahiplerine avantajlı faiz oranlarıyla görev zararı yazarak desteklerde bulunmuş olması TL'nin zayıflamasında birinci etken" diye konuştu.

Özarslan ayrıca "Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki toplantısında faiz indirimi yapılacağı endişeleri değer kaybında ikinci ana etken" görüşünü dile getirdi.

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