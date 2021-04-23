TL üzerindeki baskı bugün de devam etti, dolar 8.40’ı test etti, avro 10 üstü

Küresel piyasalarda güne 8,32 seviyesinde başlayan Dolar/TL 8,40’ın üzerine çıktı. Kur gün sonunda ise 8,36’da dengelendi. TL’deki günlük kayıp yüzde 0,65’in üzerinde.
Avro da TL karşısında bugün yine güç kazandı. 10 lira üzerinde kalıcı olmaya çalışan Avro gün sonunu 10.07 ile gördü.
Dünyada dolar düşerken Türkiye’de çıktı
ABD Başkanı Joe Biden’ın sermaye kazançlarını vergilendirmeye yönelik planı ise dünyada dolar üzerinde negatif etki yaptı.
Birçok para birimi dolar karşısında güçlenirken, sadece Türk Lirası ve Tayland bahtı negatif ayrıştı.
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