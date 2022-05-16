TL'de değer kaybı hızlandı; dolar, 15,60 lirayı aştı

Döviz kurlarında geçen hafta başlayan yükseliş devam ediyor. Geride kalan haftada 15 lira seviyesini aşan ve hızla yükselişine devam eden dolar bugün sabah saatlerinde 15,50 lirayı aşmasının ardından 15,60 seviyesini de geçti.
Dolar/TL saat 12.50 itibariyle 15,60 lira seviyesinden işlem görürken, TL'de değer kaybı yüzde 1'e yaklaştı.
Euro ise aynı dakikalarda TL karşısında yüzde 1'e yakın değer kazanarak 16,26 lira seviyesinden fiyatlanıyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.