TL’de ‘faiz’ endişesiyle değer kaybı sürüyor

Merkez Bankası’nın son dönemde verdiği mesajların ardından faiz indirim beklentilerini öteleyen ve bir miktar rahatlayan piyasada Erdoğan’ın geçen hafta düşük faiz çağrısını tekrar etmesinin ardından TL’de belirgin değer kayıpları görüldü.

Merkez Bankası’nın son dönemde verdiği mesajların ardından faiz indirim beklentilerini öteleyen ve bir miktar rahatlayan piyasada Erdoğan’ın geçen hafta düşük faiz çağrısını tekrar etmesinin ardından TL’de belirgin değer kayıpları görüldü.

Temmuz ayında dolar karşısında yaklaşık yüzde 4 değer kazancı ile gelişmekte olan ülke para birimlerinin pozitif ayrışan TL son dört günde ise negatif ayrışma ile sert değer yitirdi. TL’nin pozitif ayrışması MB’nin siyasilerin düşük faiz çağrılarına rağmen geçen hafta enflasyon raporunda faiz indirimi mesajı vermemesiyle belirginleşmişti.

Tüketici enflasyonu temmuz ayında yüzde 18.95 ile beklentilerin üzerinde artarak iki yılın zirvesine ulaştı ve MB’nin yüzde 19’luk politika faizine yaklaştı. Enflasyonun politika faizine yaklaşması ‘MB önümüzdeki aylarda bir sıkılaştırma yapabilir mi’ tahminlerini başlattı ancak Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte faiz artışı beklentilerden hızla çıktı.

Erdoğan geçen hafta, “Özellikle Ağustos ayını geride bıraktığımızda Ağustos ile birlikte enflasyonda da düşüşü göreceğiz. Şu anda bulunduğumuzun çok çok altında olur. Buradan ben de sinyalimi belli yerlere vermiş oluyorum. Bundan sonra enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil. Zira faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz” demişti.

Dolar/TL geçen hafta hariç yaklaşık 1,5 aydır sakin ve aşağı yönlü bir seyir izliyordu. Kur 8,75’li seviyelerden, önce 8,6, geçen hafta itibariyle 8,4’e, salı günü ise 8,2950’ye kadar gerilemişti. Kurda 8,88 seviyesindeki tarihi zirvesinin altında sınırlı kazançlar da yaklaşık altı haftadır devam ediyordu.

Dolar/TL geçen hafta ise 8,3’ten 8,6’nın üstüne kadar yükseldi. Yükselişin büyük bölümü erken faiz indirimi beklentileriyle meydana geldi.

Dolar/TL cuma günü en yüksek 8,64 seviyesini test ettikten sonra bu sabah saat 9:07 itibariyle 8,64, avro/TL 10.17 seviyesindeydi.