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TL’deki hareketlilik Yunanı sevindirdi: Edirne’ye akın ediyorlar

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Dolar/TL dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bu sabah 11,3 ile dünkü tarihi seviyesine göre oldukça düşük seviyelerde işlem görüyor.
TL’deki hareketlilik Yunanı sevindirdi: Edirne’ye akın ediyorlar

Dolar/TL dün gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından bu sabah 11,3 ile dünkü tarihi seviyesine göre oldukça düşük seviyelerde işlem görüyor. Dolar/TL dün 18,4 ile tarihi zirvesini görmüştü. TL'nin dün en yüksek seviyeden en düşük seviyeye göre değer kazancı yüzde 50'ye yaklaştı.

Euro/TL ise 12,8 seviyelerinden işlem görmeye devam etti.

Ancak bir günde gerçekleşen bu yükselişe rağmen, TL’de görülen tarihi değer kaybı ve Türkiye’deki ekonomik kriz dış basının gündeminde.

EDİRNE’YE AKIN EDİYORLAR

Yunanistan’da yayımlanan GreekReporter, Türk Lirası’ndaki tarihi değer kaybının Yunan halkına yaradığını, Yunanlıların alış veriş için Edirne’ye akın ettiğini yazdı.

GreekReporter, bir yanda halk ekmek büfeleri önünde Türk halkının oluşturduğu kuyruğa dikkat çekerken, bir yanda da Yunan ve Bulgar vatandaşlarının Edirne’deki alışveriş çılgınlığına değindi. İki fotoğrafı yan yana paylaşan gazete, Türk halkının içinde bulunduğu zor duruma da değindi. Fotoğraflar, kısa sürede Türkiye’de de gündem oldu.

Memlekette iki kuyruk var:

“ARTIK 10 EV ALIYORLAR”

GreekReporter, Yunanlılar’ın Türkiye’deki emlak piyasasına da yakın ilgi göstermeye başladığını aktardı.

Türk asıllı Rumların özellikle Edirne’de mülk yatırımı yaptığı vurgulanan haberde, Edirne Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Serhat Çeker’in, “Geçmişte onlara yılda iki üç ev satardık, şimdi 10 ev alıyorlar” sözlerine de yer verildi. Çeker, Yunanistan’dan gelenler bunu bir yatırım fırsatı olarak görüyor. Beş altı odalı tek odalı daire alıyorlar ve kiralıyorlar” dedi.

GreekReporter, bölgede emlak yatırımı yapan Yunanlıların bu evleri kiraya vererek gelir sağladığını da aktardı.

YATIRIMLARIN ARTMASI BEKLENİYOR

Gazete, Yunan ve Bulgarların bölgedeki emlak yatırımlarının da artmasının beklendiğini aktardı.

Bir süredir Bulgar vatandaşlarının ucuz alış veriş yapmak ve emlak yatırımı için Edirne’ye akın ettiği haberleri basında yer alıyordu. Dün de Hindistan’ın çok okunan finans gazetesi Mint, Türkiye’ye giden Hint turistlerle konuştu ve “TL’nin değer kaybı daha ucuz tatil anlamına mı geliyor” sorusuna yanıt aramış, Türkiye’nin Hindistan için bir tatil cenneti haline geldiğini duyurmuştu.

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