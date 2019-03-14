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TL'ye üvey evlat muamelesi: Türkiye'de dolar hesapları 172 milyarla tarihi zirvede

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Yurt içindeki banka müşterilerinin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 8 Mart ile biten haftada 834 milyon dolar artışla 171.8 milyar dolara yükselerek tarihi zirveye çıktı.
TL'ye üvey evlat muamelesi: Türkiye'de dolar hesapları 172 milyarla tarihi zirvede

Merkez Bankası verilerine göre 8 Mart ile biten haftada bireysel banka müşterilerinin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 533.8 milyon dolar artışla 104 milyar 97 milyon dolar olurken, kurumların ise 300 milyon dolar artışla 67 milyar 710 milyon dolara yükseldi.

En son ekimde

En son 5 Ekim 2018 haftasında döviz birikimlerini azaltmayı tercih eden bireysel müşteriler, takip eden 22 haftada döviz birikimlerini kesintisiz artırdı. Böylece bireysel müşterilerin yabancı para birikimi 29 Nisan 2016’da görülen 104.11 milyar dolarlık zirveye de oldukça yaklaşmış oldu.

Merkez Bankası verilerine göre 5 Ekim 2018 haftasında 89 milyar 800 milyon dolar olan bireysellerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları aralıksız artış yaşandığı 5.5 aylık dönemde 14 milyar 320 milyon dolar yükseldi.

Beklentiler nedeniyle

Bu artışın ana nedenleri olarak geçen yılın ağustos ayında yaşanan kur şokunda bireysel yatırımcıların kar amaçlı bozdurduğu 8 milyar doları yerine koyma eğilimi ve beklentiler nedeniyle birikimleri döviz cinsinden tutma alışkanlığının etkili olduğu belirtiliyor.

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