TMK 300 Milyon STG tazminata karar verdi, başvurularda ise artış var

Crans Montana sürecinin başarısızlıkla sonuçlanması ile birlikte gözler yeniden görev süresi Aralık 2018’de dolacak olan Taşınmaz Mal Komisyonu’na çevrildi. 2018 yılında Komisyona Kıbrıslı Rumlar’ın başvurularında ise artış gözlemleniyor.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nda mülkiyet çıkmazı yaşanıyor. Komisyon’a yapılan başvuruların yalnıza yüzde 17.58’i sonuçlanırken, karar üretilen davaların ise yüzde 82’inde tazminat kararı açıklandı.

TMK’YA BAŞVURULAR ARTIYOR

CRANS MONTANA SÜRECİNDEN SONRA HIZLANDI

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde Türkiye aleyhine açılan Kıbrıs’taki mülkiyet konulu davalarda çıkmaz yaşanıyor. Komisyonun önünde dev gibi biriken dosyalar, beraberinde çok büyük bir tazminat yıkımını da getirecek gibi gözüküyor. Bu güne kadar 6 bin 503 başvurudan yalnızca Bin 143 tanesi sonuçlandırılabildi. Başvuruların ise 2017 yılında Crans Montan’adaki başarısızlık sonrasında artması dikkat çekiyor.

300 MİLYON STG TAZMİNAT

Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların yalnıza yüzde 13.9’unun sonuçlanabildiği göze çarparken, 940 tazminat, 6 tazminat ve iade, 3 iade, 2 takas, 4 ret, 1 çözümden sonra iade, 1 kısmi iade, 5 tane 13/2008 sayılı yasa (Rum mülkiyet sahipleri ile Türk kiracıların pazarlığı) kararı üretilirken, 181 dava da geri çekildi. Detay Gazetesi'nin elde ettiği bilgilerde 12 yılda ise ödenen toplam tazminat miktarı 296.547.921 Sterlin olarak göze çarptı.

Barışcan Şekerci

Kıbrıs Müzakereleri’nin en çetrefilli konu başlığı konumundaki mülkiyet sorunu yeni bir dönemeçten geçiyor. Kıbrıslı Türkler ve Türkiye için ise kum saati akmaya devam ediyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Kıbrıs’ta mülkiyet bağlantılı olarak Türkiye aleyhine açılan davalara iç hukuk yolu oluşturulması amacı ile kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu’nun hem hantal yapısı, hem de ödenmesini karara bağladığı davalarda ortaya çıkan rekor miktardaki tazminatları artmaya devam ediyor.

REKOR TAZMİNAT

Yalnızca 2015 Ocak ile Eylül ayları arasında ödenen tazminat miktarı 15.183.895 Sterlini buldu. 2006 yılından bu güne kadar ise 296.547.921 cSterlin tazminat ödenmesi kararı veildiği öğrenildi. Komisyon’un karar ürettiği davaların ise yüzde 82’isinde tazminat kararı açıklandığı da göze çapıyor.

TÜRKİYE’YE İÇ HUKUK

Taşınmaz Mal Komisyonu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Xenides-Arestis v. Turkey davasında vermiş olduğu hükümler uyarınca, Taşınmaz Mal Yasası (67/2005 sayılı Yasa) tahtında kuruldu. Alınan bu tedbirin amacı, Kuzey Kıbrıs'ta bulunan mallarla ilgili talepler için etkin bir iç hukuk yolu oluşturulmasını hedefledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye aleyhine açılan Demopoulos ve Diğerleri davasının kabul edilebilirliğine ilişkin almış olduğu 1 Mart 2010 tarihli kararda 67/2005 sayılı Yasanın etkin bir hukuki çare sunduğunu saptamış ve başvuranların şikayetlerini iç hukuk yolunun tüketilmemiş olduğu gerekçesiyle reddetmişti.

TAZMİNAT ODAKLI GİDİYOR

Taşınmaz Mal Komisyonu, 67/2005 sayılı Yasa hükümlerine uygun olarak, iade, tazminat ve takas ile ilgili yapılan talepleri inceliyor. Yapılan değerlendirmelerde, 1977-1979 Doruk Antlaşmaları ve Birleşmiş Milletler'in Kıbrıs Sorununun çözümüne ilişkin hazırlamış olduğu bütün planların ana unsurunu teşkil eden iki kesimlilik ve iki toplumluluk ilkeleri gözetiliyor.

DOSYALAR YIĞILDI

Aralık 2018 itibariyle, Komisyona toplam 6,503 adet başvuru yapıldı ve bunlardan 913 tanesi dostane çözüm yoluyla ve 32 tanesi de duruşma yoluyla sonuçlandırıldı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’na yapılan başvuruların yalnıza yüzde 17.58’inin sonuçlanabildiği göze çarparken 940 tazminat, 6 tazminat ve iade, 3 iade, 2 takas, 4 ret, 1 çözümden sonra iade, 1 kısmi iade, 5 tane 13/2008 sayılı yasa (Rum mülkiyet sahipleri ile Türk kiracıların pazarlığı) kararı üretilirken, 181 dava da geri çekildi.

UZLAŞILAMAYAN 32 DAVA

Yapılan başvurularda 32 dosya sahibinin uzlaşı yoluna gitmediği göze çarparken bu davalar için ise mahkeme yapıldığı göze çarptı. 32 davada 27 tazminat, 4 ret, 1 ise kısmi iade kararı üretildi

YÜZDE 82’SİNDE TAZMİNAT

Bu güne kadar yapılan 6 bin 503 başvurunun ancak Bin 143 tanesi ulaşabilirken 181 başvuru sahibinin dosyasını geri çektiği gözlemlendi. Karar üretilen davaların yüzde 82’isinde tazminat kararı açıklandı. Komisyon, şu ana kadar başvuranlara mallarının bedeli olarak 296.547.921.- Sterlin tazminat ödedi.

ÇÖZÜMDEN SONRA İADE

2006 yılından bu güne kadar yapılan başvurularda yalnızca 1 kişiye çözümden sonra iade kararı üretilmesi ise dikkat çekti. Söz konusu dosya için kararın 2007 yılında üretildiği göze çarparken 5 dosyanın ise 13/2008 sayılı yasa tahtında karara bağlandığı gözlemlendi.