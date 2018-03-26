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TMK Başkanı Erkmen’den AİHM açıklaması...

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Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) Başkanı Ayfer Sait Erkmen, komisyonun, Kıbrıslı Rumların mülkiyet talepleri için etkin bir iç hukuk yolu olarak görevine devam ettiğini belirtti.
TMK Başkanı Erkmen’den AİHM açıklaması...

AİHM’in, sadece prosedürün uzamasından dolayı başvuranın derin üzüntüye düştüğü gerekçesiyle 7 bin Euro’luk manevi tazminat ve masraflar için 6 bin 325 Euro verilmesini kararlaştırdığına işaret eden Erkmen, “Mahkeme, bu kararın sadece ilgili davaya özgü olduğunu ve komisyon tarafından sunulan iç hukuk yolunun etkinliğinin bu itibarla sorgulanması anlamına gelmediğini ifade etmiştir” dedi.
Erkmen, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Andrianis Yoannu’nun başvurusuyla ilgili kararının, 18 Mart 2018 tarihine kadar itiraz edilmemesinden dolayı kesinleştiğini kaydetti.

Ayfer Said Erkmen, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne müracaatta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. (Adil Yargılama Hakkı), 13. (Etkili Başvuru Hakkı) ve 14.(Ayrımcılık yasağı) ve 1. Protokol’ün 1. (mülkiyet hakkı) maddelerinin ihlal edildiği iddiasında bulunduğuna işaret etti.

Erkmen, “AİHM, bu maddeler altındaki talepleri karara bağlamamış sadece prosedürün uzamasından dolayı Başvuran’ın derin üzüntüye düştüğü gerekçesiyle 1. Protokol’un 1. maddesi (mülkiyet hakkı)  altında 7 bin Euro’luk manevi tazminat ve masraflar için 6 bin 325 Euro verilmesine karar vermiştir” dedi.

Ayfer Said Erkmen, şöyle devam etti:
“AİHM, Komisyon’un etkinliğini onayladığı Meleagrou ve diğerleri ile Loizou başvurularına da atıfta bulunarak, bu kararın sadece ilgili davaya özgü olduğunu ve Komisyon tarafından sunulan iç hukuk yolunun etkinliğinin bu itibarla sorgulanması anlamına gelmediğini de ifade etmiştir. Bu itibarla, AİHM esas hakkında karar verme yetkisinin Komisyon’a ait olduğunu onaylamıştır. Mezkur karar için Büyük Daire’ye itiraz süresi 18 Mart 2018 tarihinde hitam bulmuş ve karar kesinleşmiştir. Bu çerçevede Komisyon, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 35. Maddesi altında Kıbrıslı Rumların mülkiyet talepleri için etkin bir iç hukuk yolu olarak görevine devam etmektedir”

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